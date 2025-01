Il segretario Pd ha detto al Tg che la soluzione sarebbe creare un gruppo d’acquisto pubblico nazionale ma forse non sa che questo organismo esiste già da 25 anni

“Perché dobbiamo tenerci le bollette più care d’Europa? Facciamo un gruppo di acquisto pubblico che abbassi le bollette alle famiglie e alle imprese e scolleghiamo il prezzo dell’energia da quello del gas, che è il più caro”. Lo ha detto Elly Schlein al Tg1. Forse nessuno le ha spiegato che in Italia esiste già uno strumento chiamato Acquirente Unico che è una “società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per i clienti domestici e le piccole imprese che ancora non sono passati al libero mercato”.

A questo proposito furono i Ds nel lontanissimo 1999 con la riforma di Pierluigi Bersani a creare l’Acquirente Unico, e poi è stato ancora il Pd nel lontano 2017 ad accelerare sull’apertura del libero mercato energetico, in verità a trazione Matteo Renzi presidente del Consiglio e Carlo Calenda ministro dello sviluppo economico, entrambi oggi usciti dal partito.



