“Disposizioni per la riattivazione delle centrali nucleari esistenti sul territorio nazionale e la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare” è stato presentato dal Senatore Claudio Fazzone, di Forza Italia

È stato presentato in Senato un nuovo disegno di legge che parte da Forza Italia e che punta a ripristinare il nucleare in Italia. La novità è che non si tratta in questo caso di sostenere lo sviluppo dei piccoli Smr di nuova generazione, al centro dell’interesse del Governo e di diverse aziende, ma della riapertura dei vecchi impianti nucleari esistenti sul territorio nazionale e già in fase di avanzato smantellamento. Il provvedimento, depositato l’11 marzo, che prende il nome di “Disposizioni per la riattivazione delle centrali nucleari esistenti sul territorio nazionale e la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare” arriva dal Senatore Claudio Fazzone, di Forza Italia. Si tratta, in effetti di una svolta rispetto a sostenuto negli ultimi tempi dal Governo e dal ministro Pichetto che ha sempre parlato di sostenere il mininucleare e lo sta facendo partecipando anche ad un’alleanza industriale a livello europeo.



Riattivazione di Trino, Caorso, Latina e Sessa Aurunca

Il nuovo disegno di legge sul nucleare fa riferimento a “un programma dei lavori necessari per la riattivazione e l’ammodernamento degli impianti nucleari esistenti di Trino, Caorso, Latina e Sessa Aurunca, al fine di garantire la sicurezza delle attività degli impianti medesimi”, affidandone la gestione alla Sogin, società di Stato attualmente incaricata del decommissioning degli stabilimenti e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Il programma dei lavori dovrebbe essere, invece, sottoposto all’approvazione dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), al fine di assicurare la sostenibilità degli interventi da apportare per il miglioramento della sicurezza nucleare e di garantire una conduzione degli impianti rispondente alle norme internazionali in materia. La realizzazione di nuovi impianti nucleari è sottoposta alla preventiva individuazione dei siti da parte del Consiglio dei ministri. Sono inoltre stabilite misure di compensazione per i comuni situati entro 100 chilometri dai siti che ospitano gli impianti nucleari.