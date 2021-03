Fra i prodotti, il gasolio autotrazione ha evidenziato un decremento più contenuto del 9,8% (-178.000 tonnellate)

Sono calati del 17,3% i consumi petroliferi a febbraio (800.000 tonnellate in meno) rispetto allo stesso mese del 2020: lo si apprende da una nota di Unem, secondo la quale il febbraio 2020, con un giorno in più in quanto anno bisestile, è stato un mese fondamentalmente ancora “normale” in quanto le prime limitazioni agli spostamenti sono state introdotte solo nell’ultima settimana del mese e in limitatissime aree geografiche.



La contrazione dei consumi registrata, anche se meno ampia rispetto a quella di gennaio, deriva dalla progressiva espansione delle zone rosse e arancioni che, se a inizio mese rappresentavano complessivamente il 19% dei carburanti erogati nel 2019 sul territorio nazionale, nell’ultima settimana del mese pesavano per il 34%. Parallelamente, va rilevato che i consumi hanno in parte beneficiato dell’allentamento delle misure restrittive nella restante parte del Paese con la ripresa della didattica in presenza, l’autorizzazione agli spostamenti fra Comuni e la possibilità di servirsi delle attività di ristorazione, per quanto fino alle ore 18.



Meglio i veicoli pesanti

In riferimento all’andamento delle attività economiche, vanno invece rilevate situazioni diverse tra le varie attività industriali, che hanno evidenziato un profilo positivo con un maggiore spostamento anche di veicoli pesanti, e i settori dei servizi e del commercio, che hanno visto acuirsi le criticità dovute all’assenza dei flussi turistici e alle restrizioni agli spostamenti. I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio) sono stati pari a 2,1 milioni di tonnellate, di cui 0,5 milioni di benzina e 1,6 milioni di gasolio, con un decremento dell’11% (-258.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2020. Fra gli andamenti dei prodotti, in particolare: la benzina totale ha mostrato un calo del 15% (-80.000 tonnellate) rispetto a gennaio 2020; analogo l’andamento della benzina venduta sulla rete (-15,1%); il gasolio autotrazione ha evidenziato una contrazione del 9,8% (-178.000 tonnellate), con un calo del gasolio venduto sulla rete del 14,5% e un calo molto più contenuto anche rispetto ai valori molto negativi di gennaio, del gasolio extra-rete (-3,7%) usato soprattutto per il trasporto merci.



Sempre giù i consumi aerei

Continua il pesante calo del carburante per aerei che, con un -73,4% rispetto allo stesso mese del 2020, non mostra nessun segnale di recupero. Come a gennaio, anche in questo mese la componente dell’aviazione militare, che in precedenza ne aveva leggermente attenuato il trend, è risultata in territorio negativo. Tra gli altri principali prodotti petroliferi mostrano segnali di crescita soltanto il bitume, che torna in territorio positivo (+12%), e i lubrificanti (+0,6%), esclusivamente grazie ad un marcato recupero degli usi industriali (+10,3%). Per il mese di marzo 2021, secondo i dati del nostro “modello dinamico” e in base alle informazioni al momento disponibili, stimiamo che i volumi di prodotti petroliferi possano recuperare, nel complesso, circa un terzo (500.000 tonnellate) del crollo di 1,5 milioni di tonnellate registrato nello stesso mese del 2020. Tuttavia, l’impatto delle consistenti restrizioni messe in atto praticamente su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, non è ancora pienamente valutabile. In ultimo, si ricorda che nel mese di febbraio le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un'altra pesante contrazione, pari al -12,3%. Nonostante la forte crescita delle ibride, oltre il 65% delle nuove vetture immatricolate nel mese hanno ancora una alimentazione “tradizionale”.



Primo bimestre 2021

Per quanto riguarda i primi due mesi, i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 7,5 milioni di tonnellate, con un decremento del 20% (-1.879.000 tonnellate) rispetto ai primi due mesi del 2020. I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio) sono risultati pari a poco meno di 4 milioni di tonnellate, con un decremento del 18% (-868.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare, rispetto al periodo gennaio-febbraio 2020, la benzina totale ha mostrato un decremento del 23,7%, con la benzina venduta sulla rete che ha mostrato una discesa del 23,8%; il gasolio autotrazione ha evidenziato un calo del 16,3%, il gasolio venduto sulla rete del 21,1%. Nel primo bimestre 2020 le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato una riduzione del 13,1%. Quelle a benzina hanno rappresentato il 34,6% del totale (era il 45,8% nel corrispondente periodo 2020), quelle diesel il 25,6 % (era il 33,9% nello stesso periodo del 2020), mentre le ibride il 26,8% (era il 9,8% nello stesso periodo del 2020). Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 5,6%, a metano del 2,2% e delle elettriche del 5,2%.