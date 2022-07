Al via il corso di Alta Formazione “Ecodesign the future: batteries edition” per studenti e neolaureati che realizzeranno progetti in chiave circolare sul tema delle batterie

Implementare modelli di produzione e consumo sostenibili in un settore in forte crescita come quello della transizione ecologica: è questo l’obiettivo di “Ecodesign the future: batteries edition”, un nuovo percorso formativo, frutto dell’ormai consolidata collaborazione tra Erion Energy, il consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione sostenibile dei Rifiuti di Pile e Accumulatori, e Economiacircolare.com. Dopo il successo della prima edizione, “Ecodesign the future: packaging edition” realizzato insieme al Consorzio del sistema Erion dedicato agli imballaggi, le due realtà hanno deciso di rinnovare il loro impegno a favore della formazione di figure professionali esperte che possano contribuire alla crescita della cultura dell’ecodesign, con uno speciale focus sulla progettazione di batterie, di sistemi di ricarica e di raccolta in ottica circolare.



Il bando

Dal 14 luglio è infatti online il bando di partecipazione al corso (https://bit.ly/ecodesign-the-future-batteries), totalmente gratuito e riservato a 30 studenti e neolaureati in facoltà progettuali/ingegneristiche, economiche, umanistiche o scientifiche. In linea con i requisiti definiti dalla proposta del nuovo Regolamento che disciplinerà la produzione, l’uso e il riciclaggio delle pile e delle batterie sul territorio europeo, ai partecipanti sarà richiesto non solo di realizzare prototipi di batterie e di sistemi di ricarica eco-friendly, ma anche di ideare strategie capaci di incrementare la raccolta dei rifiuti di batterie e facilitare i cittadini nell’adozione di comportamenti più virtuosi. Il percorso formativo prevede infatti 10 gruppi di lavoro per 10 nuovi concept “ecosostenibili” basati non solo sulla riciclabilità, ma anche sulla riutilizzabilità.

I premi ai più meritevoli

Le autrici e gli autori dei progetti più meritevoli avranno l'occasione di presentare le loro idee alla presenza di alcuni rappresentanti di aziende del settore, che premieranno il progetto vincitore nel tempio del design italiano, l’ADI Design Museum di Milano. Il percorso formativo, che si terrà dal 18 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, prevede un piano integrato di attività didattiche e pratiche: gli studenti si confronteranno con esperti del settore, addetti ai lavori e accademici provenienti dai principali enti di formazione pubblici e privati impegnati nella formazione per la transizione verso un modello di economia circolare: l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Brescia, l’Isia Roma Design. Patrocinato dall’ADI - Associazione per il Disegno Industriale, dall’Isia - Istituto universitario di design italiano e dal Poliarte di Ancona, il progetto intende creare connessioni virtuose e momenti di confronto tra enti, università, aziende, designer e studenti.

Le parole di Di Pierri e Bonato

“Per promuovere il passaggio verso un modello economico circolare, la formazione e l’innovazione sono elementi dirimenti per ripensare le dinamiche attraverso cui si progetta e si produce” spiega Marica Di Pierri, Direttrice responsabile di EconomiaCircolare.com, che aggiunge “per questo EconomiaCircolare.com è impegnata, oltre che nell’informazione, nell’approfondimento e nella promozione culturale di un cambiamento non più rimandabile, anche sul fronte formativo. ‘Ecodesign the future: batteries edition’ è il secondo dei corsi organizzati e co-promossi dalla testata, rivolto a due temi rilevanti per l’economia circolare, quello dell’ecodesign e quello delle batterie.” “L'industria europea delle batterie sta attraversando una fase di straordinaria crescita, caratterizzata dagli investimenti nell'ambito dell'iniziativa European Battery Alliance e dall'imminente pubblicazione del Regolamento Europeo sulla catena del valore di questo settore strategico – spiega Danilo Bonato, Direttore Generale Erion Energy e Membro del Comitato dei promotori del workshop – Con queste premesse il nostro Sistema di Responsabilità Estesa del Produttore, che rappresenta oltre 1.200 aziende che immettono sul mercato nazionale pile e accumulatori, è orgoglioso di annunciare la seconda edizione del corso di alta formazione ‘Ecodesign the future: batteries edition’, che mira a preparare i giovani eco-designer delle batterie del futuro, e giunge dopo lo straordinario successo del pilot incentrato sul design green del packaging.”

Per maggiori informazioni su come inoltrare la candidatura è possibile consultare il link: https://bit.ly/ecodesign-the-future-batteries