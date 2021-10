Parte il Corso di Alta Formazione in Ecodesign per studenti e neolaureati che realizzeranno progetti di ecopack innovativi

Al via “Ecodesign the future” , il primo workshop progettuale, realizzato da Erion Packaging in collaborazione con Economiacircolare.com e finalizzato alla pratica e alla cultura dell’eco-progettazione in ottica di economia circolare. Ai 30 partecipanti sarà richiesta la realizzazione di prototipi di eco-pack in linea con le richieste di circolarità: 10 gruppi di lavoro per 10 nuovi concept “ecoprogettuali” basati non solo sulla riciclabilità ma anche sulla riutilizzabilità, per implementare modelli di distribuzione più sostenibili nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Gli autori dei tre progetti più meritevoli avranno accesso a colloqui con le aziende del sistema Erion per l’attivazione di tirocini, così da poter sperimentare - in luoghi di lavoro innovativi e altamente professionalizzanti - le conoscenze teoriche apprese nel corso.

Il percorso

Il percorso formativo, che si terrà dal 19 ottobre 2021 al 18 gennaio 2022, prevede un piano integrato di attività didattiche e pratiche: gli studenti universitari si confronteranno con esperti del settore, addetti ai lavori e accademici provenienti dai principali enti di formazione pubblici e privati impegnati nella formazione per la transizione verso un modello di economia circolare: l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università degli Studi della Tuscia, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università di Pisa e l’Isia Roma Design. Patrocinato da Isia - Istituto universitario di design italiano e Poliarte di Ancona, il progetto mira a creare connessioni virtuose e momenti di confronto tra enti, università, aziende, designer e studenti. Le attività didattiche si rivolgono a studenti universitari attualmente iscritti a un corso di laurea magistrale o a neolaureati in Product, Service, Interior Design, Communication Design, Marketing, Ingegneria, Economia, Filosofia e Sociologia. Per maggiori informazioni è possibile consultare il link: https://bit.ly/ecodesign-the-future-packaging