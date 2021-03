La podcast factory italiana realizza con Corepla Voicegreen, la prima serie dedicata all’ecosostenibilità

È on air Voicegreen, un infopodcast dedicato al mondo del green, frutto dell’incontro tra Podcastory, la podcast factory italiana con all’attivo numerose serie che trattano temi sociali, e COREPLA, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica in Italia.

Un vero e proprio notiziario a cadenza settimanale che, di podcast in podcast, aggiornerà l’ascoltatore con novità ed approfondimenti sul tema dell’ecosostenibilità, con un bonus, a fine puntata, su una best practice: una pillola, un “lo sai che” sul mondo del riciclo raccontato da chi, proprio del riciclo e del recupero, ha fatto la propria missione. Scopriremo dunque, insieme a COREPLA, cosa si può fare con la plastica riciclata, in maniera semplice e intelligente.

“Oggi i buoni comportamenti in tema di ambiente fanno parte in maniera sempre più convinta delle pratiche quotidiane di un grande numero di cittadini - dichiara Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla -. Noi, come Consorzio, siamo chiamati a fare in modo che questo già ampio target sia in continua crescita. Uno dei nostri obiettivi, da sempre, è mettere in atto iniziative e progetti volti a sensibilizzare il grande pubblico, anche attraverso nuove forme di interazione più immediate e dirette, perché ci rendiamo conto che sono il modo più efficace per dare concretezza alla nostra mission di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza”, conclude Quagliuolo.

Voicegreen ha nel palinsesto anche una puntata speciale, mensile, con le voci più green e influenti del momento. Riciclare, valorizzare, dare una nuova vita: tutto è più semplice, con la guida giusta. Si parlerà di ecodesign, consumo sostenibile, biocompatibilità e moda ecosolidale. Lo sguardo green è più vasto di quel che si pensi.

Davide Schioppa, founder di Podcastory: “Se da sempre informare e intrattenere sono le finalità di un podcast, informare e intrattenere con contenuti di qualità sono le finalità di Podcastory. Non ci sono ambiti d’azione esclusivi o di nicchia. Ognuno può fare la propria parte, con i talenti e i mezzi di cui dispone. Con questa serie vogliamo non solo creare dibattito tra chi è già attivo nel mondo del green ma, se possibile, avvicinare chi reputa distanti, difficili, inutili tutte le azioni che è necessario intraprendere per salvare l’ecosistema. Alla luce degli ultimi disastri naturali, le coscienze individuali credo siano pronte”.

Qui puoi trovare il link alla prima puntata, nella quale si parlerà di mascherine biodegradabili e di come funziona il riciclo della plastica