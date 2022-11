Un elenco non esaustivo dei numerosissimi convegni ed eventi di Rimini dedicati all’economia circolare e al riciclo

Numerosi, come sempre, i convegni e gli eventi dedicati all’economia circolare nell’ambito di Ecomondo, la fiera della green economy di Rimini che si apre questa settimana (8-11 novembre).

Gli appuntamenti dell’8

Nel giorno inaugurale, l’8 novembre, ricordiamo il convegno “Plastica. Verso la strategia nazionale” (ore 16.30) a cura di: Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, al quale interverranno tra gli altri Valeria Frittelloni, Direttore Centro nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare, ISPRA e Alessandro Bratti, Vice Presidente Board dell'Agenzia Europea per l’Ambiente. Nell’ambito degli Stati Generali della Green economy ci sarà anche “Rifiuti speciali e rifiuti urbani tra sviluppo industriale, pianificazione e mercato", (ore 14.30) a cura di: Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo & UTILITALIA. All’Agorà Stand CONAI: “PNRR, 150 milioni per 75 progetti nella filiera di carta e cartone” a cura di Comieco (16.15).

Gli appuntamenti del 9

Il 9 novembre si terrà “Il PNRR e l'economia circolare” (ore 10), a cura di: Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo & ISPRA, Ministero dell’Ambiente, mentre il Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo & UNIRIMA, ASSORIMAP, ASSOFERMET organizzano l’incontro “L’industria del riciclo: verso i nuovi target europei tra barriere non tecnologiche e spinta all’innovazione” (ore 10).

Gli appuntamenti del 10 e dell’11

Il 10 novembre è il turno di “Bandi Anci-Coreve, le ricadute concrete per i comuni un bilancio a 6 mesi”, (ore 11.00). Lo stesso giorno si tiene l’incontro “Il ruolo della gestione dei rifiuti nelle politiche europee e nazionali in materia di transizione energetica ed economia circolare”, a cura di Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo & Utilitalia, Assoambiente. Si chiude in bellezza venerdì 11 novembre (ore 9.30) con la cerimonia di premiazione: Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane.