Si riduce il divario tra il Nord e il Mezzogiorno. A Treviso, Mantova, Belluno, Pordenone e Reggio nell'Emilia valori superiori all'80%, a Palermo la quota più bassa (29%)

Nel 2019, la produzione di rifiuti urbani in Italia si è attestata a 30,1 milioni di tonnellate, pari a 503,6 chilogrammi per abitante; il 61,3% di tali rifiuti è stato soggetto a raccolta differenziata, il resto è stato depositato nelle discariche o smaltito negli inceneritori/termovalorizzatori. È quanto rileva l'Istat nel suo aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territori, riferiti alle province e alle città metropolitane italiane.

Meta delle province sotto il 65%

Nel 2019, "circa la metà delle province italiane (54 su 107) non raggiunge il target del 65%. Le percentuali maggiori di raccolta differenziata si osservano nelle province del Nord-est e della Lombardia, quelle più basse nel Mezzogiorno. A Treviso, Mantova, Belluno, Pordenone e Reggio nell'Emilia si raggiungono valori superiori all'80%, mentre a Palermo si registra la quota più bassa (29%).



Bene Sardegna e Marche

Tra le eccezioni positive, nel contesto di un Mezzogiorno in ritardo, spiccano le Province della Sardegna, tutte con più del 69% di raccolta differenziata (Oristano 78,1%) e alcune province del Sud, come Chieti (72,5%) e Benevento (71,9%)". Significativi anche i risultati di alcuni territori del Centro, in particolare in tutte le province delle Marche i valori superano il 66%. All'opposto, nel Nord sono diverse le province piemontesi e liguri che registrano quote inferiori al 65%, insieme alle lombarde Pavia (54,8%) e Sondrio (56,2%)", avverte l'Istat. In generale "negli ultimi dieci anni in tutte le Province si registra un incremento delle quote di raccolta differenziata; inoltre, si riduce di circa 10 punti percentuali il divario tra il Nord e il Mezzogiorno".