L’unicità del celebre vaso dello sciroppo di amarene è stato riconosciuto dalla Corte del Popolo cinese del Distretto di Shanghai

Il vaso in ceramica faentina con le decorazioni floreali che richiamano lo stile dell’estremo oriente della azienda italiana Fabbri è “famoso abbastanza e gode di una reputazione tanto alta” da non poter essere imitato. Lo ha stabilito niente meno che la Corte del Popolo cinese del Distretto di Shanghai, dando ragione a Fabbri Food Trading Co., la quale ricorreva contro due aziende cinesi che avevano provato a entrare sul mercato con prodotti simili.



Fabbri è celebre soprattutto per lo sciroppo di amarena, di cui più che leader è quasi monopolista, detenendo l’83% del mercato sul largo consumo. Ma l’azienda bolognese è una vera multinazionale, con due stabilimenti (Anzola nell’Emilia e Buenos Aires), dieci filiali in tutto il mondo, distribuzione in 110 paesi e quasi 300 dipendenti tra Italia ed estero. In Cina è presente dal 2009 con le linee gelateria, pasticceria e beverage, e da qualche tempo anche con i prodotti per il largo consumo.



A fine 2019 è iniziata una causa civile contro due aziende locali, Yi Pai Chocolate (Tianjin) Co. e Beijing Jin Mai Xing Long Food Co, per concorrenza sleale. Per dimostrare di avere ragione non basta che due prodotti o confezioni siano simili, ma si deve anche provare che il prodotto imitato sia così noto che il prodotto “imitatore” ne tragga un vantaggio. La giurisprudenza cinese, solitamente poco incline a decisioni del genere, stavolta ha riconosciuto l' “alta reputazione” del packaging originale: decisiva è stata la presenza di Fabbri sul mercato cinese e i volumi di marketing e vendita. Una buona notizia per le amarene sciroppate e, più in generale, un ottimo precedente per l’intero Made in Italy.