Aggiornato il contatore alla fine di ottobre: risultano 181.969 CIC oggetto di ritiro da parte del GSE. Si è giunti al 23% del limite massimo ammesso

Il GSE ha aggiornato il contatore della producibilità e dell'effettiva produzione annua degli impianti di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Nel periodo gennaio-ottobre 2021, risultano 181.969 CIC oggetto di ritiro da parte del GSE, per un controvalore di circa 68,2 milioni di euro.



Incentivi e biocarburanti

Il gestore ha incentivato circa 115,9 milioni di Sm3 e ha fisicamente ritirato e collocato sul mercato circa 100,1 milioni di Sm3, inclusi anche i quantitativi ritirati agli impianti non ancora incentivati (8,7 milioni di Sm3 prodotti dagli impianti con lettera di intenti sottoscritta che hanno richiesto il ritiro fisico al GSE), per un controvalore di circa 38 milioni di euro. Con riferimento alla produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, invece, nel primo e nel secondo trimestre 2021 non risultano CIC oggetto di ritiro da parte del GSE, pertanto non è stata aggiornata la relativa sezione.



Toccata quota 23%

Per quanto riguarda, infine, il raggiungimento del limite massimo annuo di producibilità di biometano, nel periodo di riferimento gennaio-ottobre 2021 si è giunti a circa 253,9 milione di Sm3 all'anno, il 23% del limite massimo ammesso pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi.