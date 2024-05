Per l’assessore all'Ambiente e al Clima della Regione Lombardia, Girogio Maione, la sostenibilità ambientale si ottiene anche semplificando

Regione Lombardia ha reso noto che gli interventi connessi alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, nel caso sia collocato all’interno di una installazione zootecnica soggetta ad aia e non preveda un incremento del numero di capi allevati oltre le soglie previste, non sono soggetti a nuove autorizzazioni ambientali. La Lombardia, spiega l'assessore all'Ambiente e al Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione, "anticipa il futuro con una semplificazione normativa che consente la conversione da produzione di biogas a produzione di biometano senza nuove autorizzazioni ambientali. È una svolta chiesta dal comparto agricolo, ma richiesta soprattutto dal buonsenso. La sostenibilità ambientale si ottiene anche semplificando e promuovendo coi fatti l’economia circolare, non solo con le parole e le intenzioni”. In Lombardia sono numerosi gli impianti in fase di progettazione e realizzazione finalizzati alla conversione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica di matrice organica in biometano destinato a essere immesso in rete al pari del gas naturale. La fase di upgrading non genera ulteriori emissioni inquinanti indicate dalla normativa nazionale. “Quindi per noi la procedura semplificata è la via naturale" ha concluso l’assessore. La Regione Lombardia ha anche elaborato una serie di progetti per riutilizzare 74 km di aree dismesse, da bonificare o rigenerare, per produrre energia rinnovabile



Il plauso di Prandini

Il programma della Regione Lombardia per la conversione degli impianti di biogas in biometano è "una straordinaria opportunità per le infrastrutture agricole regionali". Lo afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini sottolineando che "grazie ai risultati tecnici che dimostrano il carattere trascurabile dei livelli emissivi" le aziende agricole "possono rapidamente procedere alla conversione da biogas a biometano attraverso l'impianto di upgrading senza ulteriori carichi autorizzativi e burocratici".

Il settore del biogas italiano - spiega Coldiretti - ha dimostrato nel tempo una "rilevante reattività alle politiche di sostegno allo sviluppo della produzione di fonti rinnovabili", contribuendo alla realizzazione di oltre 1.500 impianti, per una potenza installata di più di 1.200 MW e con un coefficiente di produzione pari ad almeno l'80% delle ore annue, consentendo investimenti per circa 4 miliardi di euro.

"Il settore zootecnico - spiega Coldiretti - fornisce un contributo rilevante nel campo dell'innovazione e della produzione di energia rinnovabile, attraverso gli impianti di biogas e di biometano. Grazie agli impianti di biogas l'impresa agro-zootecnica completa il suo ciclo produttivo, valorizzando i residui aziendali e dando piena attuazione ai principi della bioeconomia".