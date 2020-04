Nasce uno dei maggiori gruppi nel solare in Europa, con oltre 1.800 MW di capacità installata e autorizzata

F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, ha perfezionato l’acquisizione dell’operatore solare spagnolo Renovalia Energy Group da una controllata di Cerberus Capital Management, L.P. L’accordo è stato annunciato lo scorso dicembre. Oggetto dell’acquisizione, realizzata dalla controllata EF Solare, è uno dei principali operatori solari del mercato spagnolo, con oltre 1.000 Megawatt di potenza solare, di cui 102 Megawatt derivanti da nove impianti già operativi e altri 879 Megawatt relativi a progetti autorizzati, in fase di sviluppo e prossima costruzione.



Tale potenza si somma agli 853 MW già detenuti in Italia da EF Solare, che arriverà così a controllare una capacità fotovoltaica di oltre 1.800 MW, proiettando il gruppo italiano in cima alla classifica dei produttori di energia solare in Europa, valorizzando importanti sinergie operative e diversificando il rischio paese grazie all’ingresso in uno dei principali mercati europei di settore.



L’operazione segna un’ulteriore crescita nelle energie rinnovabili da parte del Fondo, attivo anche nell’energia eolica con circa 1.000 MW di potenza installata, che si conferma così primo operatore italiano nella produzione di fonti rinnovabili non programmabili e tra i primi in Europa. Renovalia sarà controllata al 100% dalla società italiana EF Solare. Alla guida di Renovalia è stato confermato in qualità di amministratore Delegato José Manuel Olea. Cerberus ha mantenuto in Spagna alcuni progetti relativamente ai quali Renovalia erogherà servizi tecnico manageriali per favorirne lo sviluppo.



Con l’acquisizione di uno dei principali operatori solari in Spagna, F2i dimostra la capacità e l’intenzione di accompagnare, con i propri capitali, lo sviluppo internazionale delle proprie controllate con l’obiettivo di creare società leader nel proprio settore con rilievo europeo.