Nasce un operatore integrato nelle tecnologie per la transizione energetica (gas e rinnovabili), leader di mercato nei canali digitali

F2i sgr, principale fondo Infrastrutturale italiano , affiancato dalla società di gestione di investimenti Asterion Industrial Partners, sta perfezionando l’acquisizione di Sorgenia. Nasce così un operatore integrato nelle tecnologie per la transizione energetica, forte di una capacità installata di circa 4.800 MW.



Nell’ambito dell’operazione, F2i con Sorgenia, produttore di energia a gas da ciclo combinato ad alta efficienza, diverrà titolare anche di 282 MW di impianti eolici (per capacità installata) e della società San Marco Bioenergie, il principale operatore italiano nella produzione di energia elettrica da biomasse vegetali con 68 MW installati. Il nuovo gruppo Sorgenia punta a essere protagonista della transizione energetica italiana grazie alla sua dotazione impiantistica costituita da centrali alimentate a gas e da impianti a fonti rinnovabili.

Sorgenia continuerà a svolgere il ruolo fondamentale di fornitore di servizi per la stabilità del sistema elettrico, favorendo così la crescita del contributo delle fonti rinnovabili alla copertura dei consumi nazionali. Il nuovo gruppo sarà anche impegnato nello sviluppo di ulteriore capacità rinnovabile nei segmenti in cui è già presente (eolico e biomasse) nonché nel solare, nel bio-metano, nell’idroelettrico e nel geotermico.

Sorgenia proseguirà inoltre la sua strategia di crescita nel mercato dei clienti finali dove oggi fornisce energia e servizi a 400.000 tra imprese e famiglie italiane, con una leadership nell’utilizzo dei canali e delle tecnologie digitali. Angelo Barbarulo è il nuovo presidente in sostituzione di Chicco Testa; Gianfilippo Mancini è confermato amministratore delegato di Sorgenia. Il completamento del closing perfezionerà l’operazione annunciata a dicembre scorso con la quale, come esito di una gara tra diversi gruppi, F2i e Asterion si sono aggiudicate l’acquisto della totalità del capitale di Sorgenia dalle banche creditrici, che ne detenevano le azioni. La totalità delle azioni Sorgenia sarà detenuta dal veicolo societario Zaffiro, partecipato al 72,4% da F2i Sgr e al 27,6% da Asterion.



“Con questa acquisizione acceleriamo il rilancio industriale di Sorgenia, garantendone indipendenza e integrità, rafforzandola con una importante dotazione di rinnovabili e nuove capacità di finanziamento. Quella di Sorgenia è una storia esemplare in cui da una situazione di difficoltà, anche grazie al sostegno delle banche creditrici, si è creato un percorso di sviluppo in cui è stato mantenuto il controllo italiano di asset strategici. Sorgenia sarà leader nel processo di transizione energetica in Italia”, ha affermato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr.