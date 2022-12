È la più grande revisione al rialzo di sempre per l’Agenzia internazionale dell’energia; quasi il 30% in più rispetto a quanto previsto nel rapporto dello scorso anno

La crisi energetica globale , innescata dall'invasione russa dell'Ucraina, ha determinato uno slancio senza precedenti per le energie rinnovabili, con una capacità totale mondiale destinata a raddoppiare quasi nei prossimi cinque anni, con il sorpasso, lungo il percorso, del carbone come principale fonte di generazione di elettricità e contribuendo a mantenere viva la possibilità di limitare il riscaldamento a + 1,5 °C. È quanto sottolinea l’AIE, l'agenzia internazionale dell'energia nel nuovo rapporto “Renewables 2022”, secondo cui il mondo è destinato ad aggiungere tanta energia rinnovabile nei prossimi 5 anni quanta ne ha avuta negli ultimi 20.



I numeri

L'espansione della capacità rinnovabile nei prossimi cinque anni sarà molto più veloce di quello che ci si aspettava solo un anno fa. Nel 2022-2027 il rapporto stima le rinnovabili in crescita di quasi 2400 GW nella previsione principale, osserva Aie, pari all'intero installato di capacità di potenza della Cina oggi. È un'accelerazione dell'85% rispetto ai cinque anni precedenti, e quasi il 30% in più rispetto a quanto previsto nel rapporto dello scorso anno: è la più grande revisione al rialzo di sempre. Si prevede che la loro quota nel mix energetico aumenterà di 10 punti percentuali nel periodo di previsione, raggiungendo il 38% nel 2027.