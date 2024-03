I cittadini di Panchià hanno organizzato una colletta insieme con il Comune e hanno affidato costruzione e gestione a Dolomiti Energia

Hanno raccolto mezzo milione di euro in soli dieci giorni tra i cittadini per realizzare una centrale idroelettrica di comunità. È accaduto nel Comune di Panchià, in Val di Fiemme, in Trentino. Dolomiti Energia Holding è il partner scelto dal Comune di Panchià per realizzare e gestire per i prossimi 16 anni la centrale idroelettrica lungo il rio Cavelonte, che resterà di proprietà del Comune.



Il crowdfunding e l’adesione

L’iniziativa è partita grazie un investimento su una piattaforma di crowdfunding gestita da Ener2Crowd, società già partner dell'analoga piattaforma trentina Walliance. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo per il gruppo Dolomiti Energia e la prima in Trentino in questo settore. Si accedeva al finanziamento a partire da 100 euro in modo che la maggior parte di persone interessate potesse avere la possibilità di aderire.

L'investimento medio è stato pari a 3.000 euro. Per i clienti di Dolomiti Energia che hanno aderito è previsto un bonus di 25 euro in bolletta. L'iniziativa che si poteva sottoscrivere per circa un mese in soli 10 giorni ha raggiunto il target di 500.000 euro raccolti. L'obiettivo inizialmente previsto di 350.000 euro è stato ampliato vista la grande adesione riscontrata subito.