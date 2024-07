Grazie al telerilevamento e alla digitalizzazione geospaziale e l’elaborazione di immagini multi spettrali Digisky e Wesii monitorano lo stato di efficienza dei pannelli

I campi fotovoltaici “utility-scale” richiedono manutenzione e gestione costanti per garantirne l'efficienza e la funzionalità. I pannelli solari sono infatti periodicamente soggetti a guasti e a cali di produzione: se da una parte questi possono essere invisibili a occhio nudo, dall’altra provocano anomalie termiche che sono individuabili tramite rilievi termografici. In questo senso, un sistema di monitoraggio degli impianti “utility-scale” efficiente, rapido e innovativo arriva dal cielo, grazie a un servizio di termografia aerea fornito da DigiSky e Wesii.



Che cosa fa Digisky

Digisky è una realtà che si occupa di telerilevamento e digitalizzazione geospaziale delle grandi infrastrutture di terra. Wesii è una società specializzata nell’elaborazione di immagini multispettrali nell’ambito delle energie rinnovabili. Considerando che l’impiego di droni per effettuare ricognizioni di questo tipo è spesso limitato da vincoli di autonomia e sorvolo, l'utilizzo di aeromobili per il monitoraggio consente significative economie di scala grazie alla riduzione di tempi e di costi di missione. Il monitoraggio aereo delle infrastrutture fotovoltaiche eseguito da DigiSky e Wesii permette di accertare lo stato di efficienza delle singole celle dei pannelli fotovoltaici, evitando quindi che questo possa incidere sulla piena funzionalità dei pannelli. ​



La campagna in Italia

Le due società stanno completando, nel periodo da gennaio a settembre, una campagna di voli in tutta Italia, isole comprese, su oltre 2mila impianti “utility-scale” che rappresentano circa il 50% dell’utility scale installato nel nostro paese. I servizi di rilievo e ricognizione aerea vengono effettuati utilizzando aeromobili sostenibili e dal basso impatto acustico, dotati di tecnologie proprietarie gestite attraverso la piattaforma di erogazione di servizi digitali Skymetry di proprietà di Digisky. Tra i sensori che DigiSky e Wesii utilizzano c'è infatti una termocamera radiometrica ad alta risoluzione, la cui precisione è 5 volte superiore a quella di un drone. Alle immagini termiche si aggiunge l’acquisizione di immagini visive tramite camera ad alta risoluzione, così da poter offrire anche un riscontro visivo dell’area di interesse nonché la geolocalizzazione accurata dei singoli pannelli dell’impianto all’interno di un ambiente di ispezione virtuale.



Il processamento dei dati

I dati geo-riferiti raccolti da DigiSky vengono elaborati ed analizzati da Wesii, la quale esegue il processamento automatico dei dati telerilevati mediante sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale addestrati per individuare e classificare tutte le anomalie che possono essere presenti nelle celle dei pannelli solari. Dei 20 milioni di pannelli ispezionati, nell’ultimo anno, la percentuale di difettosità è in aumento e al momento raggiunge il 6,5%, generando una perdita di energia che supera i 20 milioni di euro l’anno. Digisky e Wesii effettuano il servizio di ispezione e digitalizzazione di impianti “utility-scale” anche all'estero. Di recente è stata effettuata una campagna di acquisizione di grandi impianti solari in Germania, è in questo momento ne è in atto un’altra su tutta la Francia, in particolare nel centro e sulla costa atlantica.