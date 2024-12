L’azienda del gruppo Snam proverà in Piemonte i compressori a idrogeno, un asset unico sul territorio nazionale

Cubogas , società controllata al 100% da Greenture (Gruppo Snam), ha celebrato il traguardo dei quarant’anni di storia con un evento nella sede di Cherasco (Cuneo). L’azienda, specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di soluzioni tecnologiche per la compressione di gas naturale, biometano, idrogeno e gas tecnici con più di quattromila compressori installati, è attiva nel mercato italiano e internazionale con i marchi Cubogas e Fuel Maker.

L’evento è stato l’occasione per l’inaugurazione della nuova area per il collaudo dei compressori a idrogeno, asset pressoché unico sul territorio nazionale che consente test fino a mille bar di pressione. L’area permette di apportare migliorie continue ai prodotti sviluppati da Cubogas e dai fornitori, in particolare per la componentistica. Avere un’area di collaudo idrogeno al termine di una fase produttiva consente, inoltre, di verificare le performance dei prodotti nelle medesime condizioni di utilizzo del cliente.

«In collaborazione con partner istituzionali come la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e Confindustria, individuiamo nell’innovazione e nella sostenibilità le leve strategiche per promuovere la decarbonizzazione. Questo obiettivo passa attraverso applicazioni industriali che sfruttano il potenziale di molecole decarbonizzate come il biometano e l’idrogeno», ha commentato Gianfranco Malvicini, amministratore delegato di Cubogas. Aggiungendo: «Stiamo costruendo un percorso sistemico che consenta a Cubogas di affermarsi sempre più come attore chiave della transizione energetica».

«La transizione energetica è un percorso articolato ma necessario per la progressiva decarbonizzazione della nostra economia, e siamo orgogliosi come Regione Piemonte di valorizzare in questo senso il tessuto industriale del nostro territorio», gli ha fatto eco Alberto Cirio, presidente della Regione.