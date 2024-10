Assegnati 4,8 milioni di euro all’Università umbra per valorizzare le trebbie di birra, uno scarto che “rivive” sostituendo il tradizionale (e inquinante) pet

Sviluppare nuovi polimeri in sostituzione delle plastiche tradizionali. È un progetto, chiamato Polymeer, a forte trazione sostenibile quello dell’Università di Perugia, ora finanziato con circa 4,8 milioni di euro nell’ambito del bando Horizon-Ju-Cbe-2023-R-04 “Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers”, promosso da Cbe Ju (Circular bio-based Europe Joint undertaking), un partenariato da due miliardi di euro tra l’Unione europea e il consorzio per le Bioindustrie (Bic), volto a promuovere la competitività delle bioindustrie circolari in Europa.

Il finanziamento è stato assegnato ad Ombretta Marconi, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’ateneo perugino e direttrice del Centro di ricerca per l’eccellenza della birra (Cerb), e Assunta Marrocchi, del dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie (da sinistra, nella foto di Perugia Tomorrow).



Riciclabili e biodegradabili

Ideato dalle docenti perugine, Polymeer ha l’obiettivo di sviluppare nuovi polimeri, co-polimeri e miscele polimeriche per sostituire le plastiche tradizionali, utilizzando le trebbie residue della produzione della birra. La produzione globale di trebbie sfiora i 40 milioni di tonnellate all’anno, di cui 8 milioni in Europa. La gestione di questo sottoprodotto, spiega il sito, è problematica a causa della sua abbondanza, dell’elevato contenuto di umidità e dell’alta carica microbica, che ne riducono drasticamente la durata di conservazione. Il nuovo sistema valorizza le trebbie di birra trasformandole in nuovi materiali, riciclabili e/o biodegradabili, progettati per soddisfare requisiti tecnici specifici per diversi settori di applicazione, dall’agricoltura agli imballaggi.

Il progetto, di durata quadriennale, prenderà il via il prossimo settembre e vedrà la partecipazione di tredici partner, fra atenei, organismi di ricerca e tecnologia e aziende, coordinati dall’Università degli Studi di Perugia.



Il sito del progetto: https://www.cbe.europa.eu/projects/p...