Da Bruxelles nuove misure per accelerare gli investimenti fornendo un quadro più preciso della situazione del mercato. Sarà operativo per cinque anni e farà parte della Banca europea dell'idrogeno

La Commissione europea ha adottato nuove misure per sostenere lo sviluppo del mercato europeo dell'idrogeno dando il via ai lavori per un meccanismo pilota: è stata avviata una procedura di appalto per individuare un prestatore di servizi che si occupi di svilupparlo.



Il meccanismo

Il nuovo meccanismo è stato creato nell'ambito del pacchetto sui gas decarbonizzati e l'idrogeno di recente adozione e mira ad accelerare gli investimenti fornendo un quadro più preciso della situazione del mercato, sia per gli acquirenti sia per i fornitori, facilitando nel contempo i contatti tra di essi. Sarà operativo per cinque anni e farà parte della Banca europea dell'idrogeno. Allo stesso tempo, la Commissione continua a dialogare con i partner internazionali per costruire un mercato globale dell'idrogeno funzionante. La Commissaria per l'Energia, Kadri Simson, sarà a Tokyo, in Giappone, per rafforzare la cooperazione su questo combustibile e vettore energetico fondamentale per la transizione.



La procedura d'appalto https://ec.europa.eu/info/funding-te...

La banca europea dell'idrogeno https://energy.ec.europa.eu/topics/e...

L'intervento della commissaria Kadri Simson https://ec.europa.eu/commission/pres...