Il presidente è Patuano, dividendo da 0,775 ad azione. Oltre 300 milioni di euro di investimenti per la partnership con AEB in 5 anni

Si apre la nuova A2a: l’assemblea ordinaria che si è tenuta a Brescia ha approvato bilancio d’esercizio, dividendo, composizione del cda e compensi. Il presidente è Marco Emilio Angelo Patuano, mentre il vice è Giovanni Comboni. Gli altri componenti sono Renato Mazzoncini (che sarà presto nuovo amministratore delegato); Federico Maurizio d’Andrea; Fabio Lavini; Stefania Bariatti; Maria Grazia Speranza; Gaudiana Giusti e Christine Perrotti (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 50% circa del capitale sociale), Vincenzo Cariello, Secondina Giulia Ravera e Luigi De Paoli. Oltre al bilancio 2019, è stata anche approvata la proposta di distribuire un dividendo pari a 0,0775 euro da mettere in pagamento dal 20 maggio.



Approvata la partnership AEB e A2A - Le assemblee dei soci di Unareti (con socio unico A2A S.p.A.) e di Ambiente Energia Brianza – AEB (con Soci pubblici costituiti da numerosi Comuni della Brianza, con a capofila il Comune di Seregno) hanno approvato il progetto di scissione parziale di Unareti in favore della beneficiaria AEB, che sostanzia il progetto di aggregazione territoriale che coinvolge le due multi-utility lombarde, dando avvio alla creazione di un nuovo soggetto industriale nel solco del modello della Multi-utility dei Territori.



Il ramo d’azienda oggetto di scissione sarà costituito da 79.000 punti di riconsegna gas nelle province di Milano e Bergamo e dall’intera partecipazione nella società dedicata alle attività di illuminazione pubblica e diventerà il polo di sviluppo del Gruppo A2A nel segmento dell’illuminazione pubblica, con circa 275.000 punti luce. La società AEB vedrà l’ingresso nel proprio capitale di A2A con una quota pari al 33,5%, mantenendo la maggioranza delle azioni in capo ai Comuni, con il ruolo di capofila al Comune di Seregno con circa il 36,5%. A2A, a cui spetterà la nomina dell’amministratore delegato, sarà il partner industriale della società, con diritti di governance tali da consentire il consolidamento con ruolo di direzione e coordinamento. Ai soci pubblici, che designeranno Presidente e Vice Presidente, è assicurato il ruolo decisivo nelle decisioni strategiche.



Il progetto di aggregazione sarà perfezionato a valle, in particolare, dell’ottenimento della clearance antitrust, con l’obiettivo di avviare la partnership con efficacia 1 luglio. Il Piano Industriale definito congiuntamente da AEB e A2A è parte integrante degli accordi raggiunti e individua i principali driver di crescita nello sviluppo organico dei business presidiati, nell’aggiudicazione delle gare gas negli ambiti strategici e nello sviluppo di nuovi business (es. efficienza energetica, smart city, e-mobility).