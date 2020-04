E' stato, tra le altre cariche, ad del gruppo Ferrovie dello Stato. L'annuncio arriva dal comune di Brescia: la scelta, lungamente annunciata, è del sindaco Del Bono in condivisione con il sindaco Sala

Renato Mazzoncini è il nuovo amministratore delegato di A2A. Lo ha annunciato il Comune di Brescia che specifica come la scelta sia avvenuta in condivisione con il Comune di Milano, come previsto dai patti parasociali. Il sindaco Emilio Del Bono ha anche indicato Giovanni Comboni, Fabio Lavini, Maria Grazia Speranza, Christine Perrotti, Maria Chiara Franceschetti e Carmine Trecroci come membri per la formazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione della multiutility. Del Bono ha inoltre indicato per il collegio sindacale Chiara Segala (sindaco effettivo) e Antonio Passantino (sindaco supplente).

Renato Mazzoncini si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1992 e ha iniziato la carriera nello stesso anno come progettista elettrotecnico nel Gruppo Ansaldo. Dal 1997 è passato alla gestione di aziende di servizi pubblici e, tra il 1999 e il 2012, ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato di aziende private, pubbliche e miste di servizi pubblici locali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nel 2012 è stato ad di Busitalia Spa, controllata nel Gruppo Ferrovie dello Stato Spa, ed è divenuto poi amministratore delegato di tutto il gruppo nel 2015.