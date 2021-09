Un grande progetto di collaborazione transfrontaliera tra il Comune di Fontecchio (L’Aquila) e la Riserva della Biosfera dello Shouf in Libano

Italia e Libano lavorano insieme per promuovere buone pratiche per la gestione delle risorse naturali nell’area protetta più grande dell’area Mediterranea del Medio Oriente



La riserva dello Shouf

La Riserva della Biosfera dello Shouf, in Libano, ha un importante valore ambientale e culturale. È un’enorme ricchezza per la popolazione dell’intero Paese perché fornisce acqua, materie prime, terra fertile. L'economia locale si basa quasi esclusivamente sulla produzione agricola e sulle attività agro‐silvo‐pastorali: gestire le risorse naturali in maniera sostenibile è essenziale per garantire il sostentamento della comunità locale.



I settori d’intervento

Attraverso visite di studio, programmi di formazione e accompagnamento tecnico, si introdurranno alcuni modelli di successo nella gestione del territorio, già sperimentati in Abruzzo e in altre regioni d’Italia. Tre sono i principali settori d’intervento. Per l’acqua, verranno condivise buone pratiche di applicazione della Water Framework Directive dell’Unione Europea, che prevede il coordinamento tra i soggetti attivi del territorio per assicurare una gestione sostenibile dei corsi d’acqua; per l’agricoltura e i prodotti del territorio, verrà seguita la buona pratica delle “Comunità Slow Food” recentemente adottata anche nella Valle dell’Aterno, ma adattata al contesto libanese per migliorare la filiera agro‐produttiva nella Riserva, puntando sull’avvicinamento tra produttori e consumatori, per aumentare il reddito degli agricoltori locali. Infine, per le foreste, l’esperienza di successo delle Foreste Modello, che muove i primi passi anche nella Valle dell’Aterno, sarà riproposta nel territorio agro-forestale dello Shouf per coinvolgere nella pianificazione sostenibile i vari soggetti coinvolti (enti locali, imprese, associazioni, singoli abitanti).



I promotori

Il progetto “Dagli Appennini allo Shouf. Migrazioni di esperienze e conoscenze attraverso il Mediterraneo”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è promosso dal Comune di Fontecchio in collaborazione con Istituto Oikos, Italian Landscape Exploration e Leaf Lab. Istituto Oikos è un’organizzazione non-profit impegnata in Europa e nei paesi del Sud del mondo per proteggere la biodiversità e promuovere forme di sviluppo sostenibile. www.istituto-oikos.org