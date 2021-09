Il metano ha un effetto serra di intensità più di 20 maggiore della CO2: a ciò è dovuta l’intesa per contenere le fughe di gas. La road map europea

All'indomani del vertice virtuale promosso da Joe Biden, gli Usa e la Ue hanno annunciato l'impegno globale per il metano, un'iniziativa per ridurre le emissioni di metano almeno del 30% entro il 2030, che sarà lanciata alla conferenza Onu sul clima di Glasgow in novembre (Cop26). Il presidente Usa e la presidente della commissione Ursula von der Leyen hanno invitato i Paesi partecipanti al summit ad aderire all'impegno e hanno espresso il loro plauso a quelli che hanno già segnalato il loro supporto: lo si legge in un comunicato congiunto.



von der Leyen: stabilita tabella marcia Ue per Cop26

Ursula von der Leyen, che ha partecipato al Forum in videoconferenza ha parlato di una "positiva discussione al Major Economies Forum convocato dal presidente Joe Biden in vista della conferenza Cop26. L'Unione europea ha stabilito una tabella di marcia e invita gli altri a fare altrettanto. Rafforzeremo l'Alleanza per la riduzione del metano. I nostri partner devono intensificare i finanziamenti per il clima".