Il 51-60% dei fiumi, l'11-35% dei laghi e il 47-100% delle acque costiere hanno superato gli standard di qualità ambientale. In Belgio, Francia e Islanda, il 100% dei corpi idrici segnalati ha superato il livello; nei Paesi Bassi, il 96% dei corpi idrici li ha oltrepassati, mentre in Germania la cifra era dell’83%. In Italia, il 54% dei siti ha superato il livello. Bulgaria, Lettonia e Montenegro con le acque meno contaminate

La maggior parte delle acque europee è contaminata da almeno uno dei numerosi pop, persistent organic pollutants, composti chimici persistenti, che potrebbero essere dannosi per l’uomo e la natura. L’allarme arriva dall’indagine dell’Agenzia europea dell’Ambiente (Eea, European envirorment agency) di Copenaghen, indagine intitolata “Inquinamento da Pfas nelle acque europee”, i cui dati indicano che tra i diversi composti come il perfluorottano sulfonato (Pfos) – uno dei circa 10mila composti nel gruppo degli Pfas – “è diffuso in tutte le acque europee, spesso superando i livelli soglia normativi stabiliti per evitare potenziali rischi per la salute umana e l’ambiente”. I dati sono misurati in eqs, cioè la media annua di environmental quality standard.

Dal 2018 al 2022, il 51-60% dei fiumi, l’11-35% dei laghi e il 47-100% delle acque di transizione e costiere hanno superato gli standard di qualità ambientale medi annuali per gli Pfos. “La presenza diffusa di Pfos e potenzialmente di molti altri Pfas nelle acque europee rappresenta una chiara sfida all’ambizione di inquinamento zero dell’Ue per un ambiente privo di sostanze tossiche. Compromette inoltre l’obiettivo politico dell’Ue di raggiungere un buono stato chimico per i corpi idrici europei entro il 2027 al più tardi, come stabilito dalla politica dell’Ue“, sottolinea l’agenzia.



Le difficoltà

È difficile trarre conclusioni sulla misura in cui i valori soglia normativi vengono superati in Europa e la tendenza nel tempo non è attualmente chiara. Ciò è dovuto alle incertezze nei dati segnalati, nella qualità dei dati e nella copertura geografica, nonché al crescente numero di risultati. La granularità dei dati segnalati varia anche tra paesi e regioni. Tuttavia, si può concludere con sicurezza che un numero significativo di siti di monitoraggio dell'Ue è sotto pressione a causa dell'inquinamento da Pfos.

Scrive l’Eea che “i risultati presentati in questo briefing evidenziano la necessità di aumentare le attività di monitoraggio utilizzando metodi analitici adeguatamente sensibili nelle aree con scarsa copertura (ad esempio con pochissime attività di monitoraggio o in cui il monitoraggio è stato eseguito solo utilizzando metodi a bassa sensibilità)”.



Che cos’è lo Pfos

Lo Pfos è stato regolamentato per la prima volta intorno al 2010. Nonostante ciò, è ancora onnipresente nell'ambiente. Inoltre, una crescente comprensione degli impatti sulla salute umana e ambientale degli Pfas diversi da Pfos e Pfoa sottolinea l'importanza di includere più Pfas nei programmi di monitoraggio. In questo contesto, le preoccupazioni circa il potenziale rischio correlato ad altri Pfas che attualmente non sono studiati bene come gli Pfos e che continuano a essere rilasciati nell'ambiente sembrano ben fondate.

L'obiettivo della direttiva quadro sulle acque è che tutti i corpi idrici dell'Ue raggiungano un "buono stato" entro il 2027 al più tardi, ma questo obiettivo è attualmente ben lungi dall'essere raggiunto, principalmente a causa di alcune sostanze prioritarie come il mercurio e i ritardanti di fiamma bromurati. L'inclusione di dati recenti sugli Pfas probabilmente renderà ancora più difficile raggiungere l'obiettivo politico poiché ora devono essere prese in considerazione nuove prove sull'elevato grado di superamento dei limiti per gli Pfos.



Che cosa sono gli Pfas

Gli Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono un vasto gruppo di sostanze chimiche costituito da circa 10mila composti diversi. Chiamati anche "sostanze chimiche eterne", la loro estrema persistenza nell'ambiente è nota da molto tempo. Tuttavia, altre proprietà di questi composti sono state meglio comprese negli ultimi due decenni. Queste proprietà che sono mostrate da alcuni sottogruppi di Pfas includono potenziale di bioaccumulo negli organismi viventi e si sospettano impatti sugli esseri umani e sull'ambiente. C'è una crescente preoccupazione per gli effetti nocivi che potrebbero avere i composti del gruppo degli Pfas.



I diversi paesi

A livello nazionale, c’è una certa variabilità in tutta Europa. Nel 2022, 14 Paesi hanno segnalato dati di monitoraggio in eqs (la media annua di environmental quality standard) per gli Pfos nelle acque superficiali: in Belgio, Francia e Islanda, il 100% dei corpi idrici segnalati ha superato gli eqs; nei Paesi Bassi, il 96% dei corpi idrici li ha oltrepassati, mentre in Germania la cifra era dell’83%. In Italia, il 54% dei siti ha superato gli eqs. Cinque Paesi hanno segnalato che meno del 20% dei siti ha superato gli eqs: Spagna (18%), Irlanda (6%), Polonia (5%), Croazia (5%) ed Estonia (2%). Bulgaria, Lettonia e Montenegro non avevano siti con Pfos oltre gli eqs.

L’estrema persistenza degli Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) nell’ambiente è nota da molto tempo. In particolare, “l’acido trifluoroacetico (Tfa), un prodotto di degradazione altamente persistente, è in aumento nelle falde acquifere europee, rappresentando una minaccia per l’acqua potabile poiché la contaminazione da Tfa è difficile da rimuovere”.

Il progetto Forever Pollution ha stimato che ci siano circa 23mila siti contaminati da Pfas in Europa; di questi, circa 2.300 sono "punti caldi" con alti livelli di inquinamento che possono rappresentare una minaccia per la salute umana. Un altro studio recente punta nella stessa direzione, ma riconosce anche che molto è ancora sconosciuto sulla reale portata e sul potenziale impatto della contaminazione da Pfas nelle acque superficiali e sotterranee. Questo problema è sottolineato anche in un recente rapporto del Centro comune di ricerca della Commissione europea che identifica diverse lacune nella nostra conoscenza degli Pfas nell'ambiente acquatico; sottolinea la necessità di più dati di monitoraggio per una valutazione efficace.



Leggi il documento dell’Agenzia europea dell’ambiente https://www.eea.europa.eu/en/analysi...