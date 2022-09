Questo genere di fioriture fuori controllo avviene spesso in concomitanza con alte temperature e acque inquinate da azoto

Una marea rossa senza precedenti nell'area della baia di San Francisco sta uccidendo migliaia di pesci e altri animali marini, le cui carcasse giungono a riva creando un odore sgradevole che, secondo gli esperti, potrebbe peggiorare durante l'ondata di calore di questo fine settimana in California. La moria di pesci in tutta la Bay Area potrebbe essere dovuta a una fioritura di alghe nocive diffusa nella regione dalla fine di luglio. Questo genere di fioriture fuori controllo avviene spesso in concomitanza ad alte temperature e ad acque inquinate da azoto.

La punta dell’iceberg

"Si tratta di una moria di pesci di dimensioni senza precedenti nella baia di San Francisco. Non ci sono precedenti di una cosa del genere. Si tratta quindi di un evento di grande portata: direi che è un numero incalcolabile di pesci, letteralmente incalcolabile, soprattutto se si considera che quello che stiamo vedendo è solo la punta dell'iceberg", afferma Jon Rosenfield, scienziato del San Francisco Baykeeper.

La prima volta ad Alameda

La maggior parte delle fioriture di alghe muore dopo circa una settimana. Ma le ondate di caldo soffocante che hanno caratterizzato l'estate potrebbero far sì che nella Bay Area il fenomeno si prolungasse. Un gruppo di microrganismi è stato individuato per la prima volta nell'estuario di Alameda. Gli scienziati stanno ora cercando di capire cosa l'abbia spinto a diffondersi così in lungo e in largo, e per così tante settimane.