Legambiente: “Solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime che da 10 anni chiedono giustizia. Ora i ritardi e le vicende giudiziarie mettono a rischio anche i risanamenti”

L’Appello-bis per le morti d’amianto della fabbrica Fibronit di Broni si è concluso con l’assoluzione degli ultimi due ex manager ancora a giudizio, che erano accusati di omicidio colposo. Il processo si era aperto nel 2012 con 10 imputati, ma tra assoluzioni e impossibilità di prendere parte al processo di alcuni accusati, nel frattempo numerosi capi d’accusa sono andati prescritti.



Il commento della Legambiente

Il coordinamento dei Circoli di Legambiente della provincia di Pavia e Legambiente Lombardia, che si erano costituito parte civile nel processo, esprimono vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime. “È come se a Broni non fosse successo niente, eppure sono anni che la città chiede giustizia. Non è stata fatta chiarezza sulla responsabilità che ci sono state sul territorio, lasciando un vuoto incolmabile – sottolinea Legambiente Lombardia. – Ora non vorremmo che i ritardi e le vicende giudiziarie per frode mettessero a rischio le bonifiche. Sarebbe un altro duro colpo che la comunità non può sopportare: l’amianto deve essere rimosso e i 140mila metri quadri dell’ex fabbrica messi in sicurezza il prima possibile, non si può ancora morire a causa degli effetti nocivi dell’amianto”.