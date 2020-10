All’International Environmental Protection Expo 18.652 presenze. È stata la prima fiera dal vivo della Cina occidentale nel segno della circular economy. Peraboni, amministratore delegato IEG: “Occupato il 75% degli spazi, un dato straordinario”

Cresce costantemente nell’area cinese la richiesta di green technology, come è emerso con nettezza dalla 16a edizione della più grande manifestazione di settore Chengdu International Environmental Protection Expo, la prima fiera green a svolgersi dal vivo nella Cina Occidentale. Conclusasi lo scorso 26 settembre al City New International Convention and Exhibition Center, la rassegna ha registrato 18.652 presenze professionali, 312 aziende su 22mila metri quadri.

Co-organizzata da Sichuan Environmental Protection Industry Association (SCEPI) ed Europe China Environmental Exhibitions, società di Italian Exhibition Group (Ieg) con il supporto di China Association of Environmental Protection Industry, il salone di Chengdu si è avvalso anche quest’anno dell’expertise e del know-how di Ecomondo - la manifestazione Ieg punto di riferimento in Europa per la green economy (in calendario per la sua prossima edizione in Italia, alla Fiera di Rimini, dal 3 al 6 novembre 2020, www.ecomondo.it).

“L’evento di Chengdu ha occupato il 75% degli spazi rispetto al 2019 – ha detto l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni – un dato straordinario se si valuta la congiuntura economica causata dall’emergenza sanitaria mondiale, soprattutto una testimonianza del valore dello strumento fieristico per la circular economy”.

Fra gli espositori, Enea, Gm Green Methane, Hbi, Mega System, Sumus Italia, Tcr Tecora, Veolia - Evaled.

Trattamento delle acque, rifiuti solidi, inquinamento dell'aria, recupero ecologico, controllo ambientale, tra le tematiche affrontate nei 20 eventi calendarizzati in fiera. Protagonisti del forum sulla cooperazione internazionale, Guido Bilancini (console generale d'Italia a Chongqing), Fan Yuansheng (presidente dell’associazione cinese dell’industria di protezione ambientale), Teng Jianli (China Environmental Protection Industry Association), Yang Youyi (del dipartimento Ambiente del Sichuan), Li Mei (del dipartimento Economia del Sichuan).

Rilevata inoltre una crescita delle opportunità di mercato nel settore green che si riflette in una specializzazione maggiore e qualificazione delle presenze. Le aziende provenienti della provincia del Sichuan sono cresciute del 4% rispetto al 2019, tra queste il 20% era rappresentato da aziende di Chengdu, mentre quelle provenienti dalle altre aree geografiche della Cina si sono attestate intorno al 55%.