I fondi serviranno a tutelare la biodiversità dell'area. 10.000 esemplari vengono studiati e seguiti dal Parco, dall'Istituto superiore di protezione e da Ispra nei loro spostamenti

Adottare un fenicottero per salvaguardare la biodiversità del Parco del Delta del Po: è l'iniziativa lanciata dall'ente parco per preservare l'esistenza della specie simbolo dell'area. Secondo il Parco, la prima specie di fenicottero è arrivata nel 2000 e da quel momento in poi le prime coppie hanno iniziato a costruire il nido all'interno della Salina di Comacchio, in provincia di Ferrara.

La carica dei 10mila

Oggi si contano circa 10.000 esemplari che vengono studiati, oltre che dal Parco, dall'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (Ispra) e dall'Associazione degli ornitologi dell'Emilia-Romagna. Per seguire gli spostamenti degli animali vengono apposti sulle zampe di alcuni fenicotteri degli anelli colorati con un codice alfanumerico, così da renderli decifrabili agli studiosi. Con l'adozione - bisogna inviare una mail all'ente parco e fare una donazione di dieci euro - sarà possibile ricevere informazioni sugli spostamenti dell'esemplare prescelto e i fondi serviranno anche a garantire la tutela di altre specie, come i gabbiani e le sterne.