La campagna liberidallecatene promossa dalle organizzazioni Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia raggiunge un altro significativo risultato: la legge provinciale della provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2012 n° 4 in materia di “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” è stata modificata con l’introduzione del divieto di detenere cani alla catena.

Sale così a dieci il numero delle Regioni (cui si aggiunge ora anche una provincia autonoma) che hanno adottato un divieto contro tale brutale pratica: Lazio, Campania, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Lombardia, Veneto e la provincia autonoma di Trento. Un traguardo soli tre mesi dopo l’adozione in Toscana dell’ordinanza firmata dal presidente Eugenio Giani con la quale è stata sospesa fino al 30 settembre 2022 la brutale pratica di detenzione di cani a catena, a causa dell’emergenza incendi. Dal lancio avvenuto a marzo 2020, la campagna liberidallecatene si è rivelata uno strumento di civiltà e ha permesso di ottenere modifiche significative della normativa vigente: il divieto di detenzione dei cani alla catena nella Legge Regionale del Lazio e l’introduzione di una sanzione per coloro i quali violeranno il divieto già contemplato di detenzione dei cani a catena, nella Legge regionale della Campania.



Prossimo obiettivo il Piemonte

“Siamo entusiasti di questa modifica normativa e orgogliosi di aver contribuito a questo risultato grazie alla campagna liberidallecatene – dicono Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro Ricciuti – e continueremo a lavorare perché il divieto venga introdotto in tutte le Regioni d’Italia; siamo in attesa che finalmente si provveda all’adozione di pari misure anche in Piemonte”.



