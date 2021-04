Il 70% dei contagi viene da questi mercati. La raccomandazione arriva dopo le proteste internazionali e la diffusione dei contagi virali. Le inchieste di Animal Equality

Con la pubblicazione di nuove linee guida, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) hanno chiesto congiuntamente la sospensione su scala globale della vendita di mammiferi vivi e selvatici nei wet market, a causa dell'alto rischio che rappresentano per la trasmissione di malattie zoonotiche. La guida, redatta dalle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, arriva poche settimane dopo che l'Oms ha confermato che il COVID-19 molto probabilmente proveniva da un animale e che la trasmissione è avvenuta tramite zoonosi.



Il documento congiunto

“Gli animali, in particolare gli animali selvatici, sono molto probabilmente la fonte di oltre il 70% di tutte le malattie infettive emergenti negli esseri umani, molte delle quali sono causate proprio da nuovi virus”, afferma la guida elaborata dalle organizzazioni internazionali.

Il documento chiede anche misure di emergenza temporanee, tra cui “chiudere questi mercati o quelle parti dei mercati in cui vengono tenuti o venduti mammiferi selvatici catturati vivi, per ridurre il potenziale di trasmissione di patogeni zoonotici”.

Il documento avverte che esiste il rischio di trasmissione diretta di malattie, incluso SARS-CoV-2, all'uomo a causa del contatto con saliva, sangue, urina, muco, feci o altri fluidi corporei nelle aree dei mercati in cui vengono tenuti e macellati animali vivi.



Proteggere animali e persone

“Vietare la vendita di questi animali può proteggere la salute delle persone, sia quelle che lavorano nei mercati che gli acquirenti”, ha detto Fadela Chaib, portavoce dell'Oms. Oltre alla sospensione della vendita di questi animali, le organizzazioni chiedono un miglioramento degli standard di igiene in questi mercati tradizionali per ridurre sia la trasmissione da animale a uomo che il contagio tra commercianti e clienti.



La petizione di Animal Equality

Queste raccomandazioni dell'Oms, dell'Oie e dell'Unep sono in linea con alcune delle richieste di una petizione globale indirizzata alle Nazioni Unite lanciata nel 2020 dall'organizzazione internazionale per la protezione degli animali Animal Equality. La petizione, che ha ottenuto oltre mezzo milione di firme, è stata creata dopo che l'organizzazione ha rilasciato due indagini esclusive sui pericoli dei wet market, con filmati che mostrano le condizioni crudeli e antigeniche nei mercati in India, Vietnam e Cina, tra cui anche il famoso mercato di Wuhan. “Sebbene queste misure iniziali siano un passo importante nella giusta direzione per la salute di tutti, nonché per porre fine al commercio illegale di animali selvatici, non sono all'altezza della situazione e dei rischi, in quanto non includono un invito simile a porre fine al commercio di tutti gli animali vivi ingabbiati e uccisi in questi mercati”, avverte l’organizzazione. “Questo è solo l'inizio. Per garantire che un altro virus causa di una pandemia globale non si ripresenti, chiediamo che le Nazioni Unite raccomandino anche il divieto della vendita di tutti gli animali vivi nei wet market. Fino a quando ciò non accadrà, sia gli animali che le persone rimarranno a rischio”, afferma Alice Trombetta, direttrice di Animal Equality in Italia.



Il video di Animal Equality sui wet market di cani e gatti in Asia