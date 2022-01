La nuova inchiesta sotto copertura di Animal Equality denuncia gravi violenze nei confronti degli animali nell’allevamento di pollame che serve le principali catene di supermercati

Un’inchiesta di Animal Equality in uno dei principali produttori di carne di pollo statunitense, la californiana Foster Farms, ha rivelato terribili violazioni del benessere animale.



Inutili crudeltà

L’azienda fornisce prodotti a base di pollo certificati dall'American Humane Association a grandi catene di approvvigionamento come Walmart, Costco e Target, nonché a catene di fast food statunitensi. Le immagini raccolte da un investigatore sotto copertura raccontano di violenze sugli animali che violano le leggi californiane sulla crudeltà nei confronti degli animali. L’inchiesta si è svolta presso l'incubatoio dell’azienda, dove Animal Equality ha potuto documentare pulcini nati da appena un’ora schiacciati e triturati vivi e coscienti in macchinari predisposti per quello che chiamano “smaltimento”.



Cosa è stato mostrato

L'indagine di Animal Equality ha rivelato gravi violazioni a livello penale, documentate sia dai filmati raccolti sotto copertura sia dalle dichiarazioni di impiegati presso l’azienda in qualità di testimoni oculari. In particolare, le immagini raccolte mostrano: pulcini appena nati schiacciati o mutilati da macchinari automatizzati; pulcini annegati in acqua e schiuma chimica sui pavimenti dell’azienda sotto i nastri trasportatori; un pulcino ancora in agonia all’interno di un vassoio passato attraverso il processo di lavaggio che utilizza acqua bollente ad alta pressione; pulcini feriti lasciati nei vassoi da cova per ore prima di essere scaricati attraverso uno scivolo verso un tritacarne oppure scaricati direttamente all’interno di secchi pieni di gusci, tuorli e pulcini morti dove quelli ancora vivi trovano la morte per annegamento o soffocamento.



81 milioni di pulcini

Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ogni anno negli incubatoi muoiono oltre 81 milioni di pulcini nel loro primo giorno di vita, un numero che tradisce una crudeltà e negligenza disumane oltre che uno spreco incredibile. "La mancanza di cure da parte di Foster Farms porta alla morte quotidiana di migliaia di pulcini che spesso soffrono in maniera atroce a causa delle mutilazioni, delle scottature riportate nel corso di un processo di violenza brutale con poca supervisione, nessuna cura e scarse tutele nei loro confronti o che muoiono annegati", ha affermato Alice Trombetta, Direttrice di Animal Equality Italia. "Chiediamo al procuratore locale di sporgere denuncia contro questa azienda per le violazioni del codice penale statale che vieta la crudeltà sugli animali". Foster Farms macella pulcini e polli rifornendo importanti brand come Walmart, Costco e Target. Tutti questi rivenditori assicurano ai consumatori che agli animali coinvolti nelle loro catene di approvvigionamento venga impedito di provare disagio, dolore e ferite, al contrario di quanto invece è stato documentato nell'indagine di Animal Equality. Altri negozi di alimentari riforniti da Foster Farms come Publix, invece, richiedono che gli animali venduti a scopo alimentare presso di loro non subiscano da abusi e negligenze.