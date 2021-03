Assoavi e Animal Equality hanno aperto un dialogo con il ministero della Salute per l'introduzione delle tecnologie di sessatura precoce in-ovo

I pulcini maschi sono inutili per produrre polli da carne e galline ovaiole e quindi ogni anno i “sessatori”, addetti di altissima specializzazione, selezionano tra maschi e femmine i pulcini appena usciti dall’uovo e ogni anno 25 milioni di batuffoli gialli di sesso maschile, considerati scarto della produzione delle uova, vengono gettati vivi nell’impastatrice per essere trasformati in farine proteiche e mangimi per animali. L‘associazione degli allevatori Assoavi e Animal Equality, che monitora da vicino i progressi concreti, hanno lanciato il primo trial presso un incubatoio italiano per una macchina di sessatura in-ovo, con il piano di introdurre una seconda macchina con maggiore capacità il prima possibile.



Il sessaggio in embrione

Assoavi e Animal Equality hanno inoltre aperto un dialogo con il ministero della Salute, che in un incontro ha espresso interesse circa l’introduzione delle tecnologie in-ovo in Italia. All’incontro, a cui erano presenti diversi rappresentanti del ministero, l’associazione di categoria dei produttori di uova italiana Assoavi ha spiegato il percorso intrapreso proprio con Animal Equality per studiare e introdurre la sessatura in-ovo in Italia, illustrando il lavoro in corso per la prima sperimentazione in Italia delle tecnologie presso un incubatoio italiano. Animal Equality esprime soddisfazione per questo primo incontro con il Ministero della Salute e per l’impegno concreto dimostrato da Assoavi: produttori e Ministero, infatti, si sono dimostrati sensibili all’argomento, concordando che si tratti di un problema che coinvolge l’intera filiera e su cui è necessario agire tempestivamente, adottando quanto prima le tecnologie disponibili per risparmiare queste vite.

Come si legge nella dichiarazione pubblica di Assoavi, “Assoavi incoraggia lo sviluppo di tecnologie per il sessaggio degli embrioni in-ovo (in-ovo sexing) e si impegna a promuovere queste tecnologie innovative presso gli associati della filiera uova non appena le tecnologie saranno commercialmente disponibili, applicabili ed economicamente sostenibili”.



La strage dei batuffoli

Le inchieste pubblicate da Animal Equality e da molte altre organizzazioni per la protezione degli animali mostrano che i pulcini maschi che non trovano collocazione nelle filiere di accrescimento vengono eliminati appena nati. Consapevoli di questa situazione, anche i produttori di uova italiani, come molti ormai in Germania, Francia e Olanda, hanno deciso di introdurre la soluzione attualmente esistente anche sul mercato nazionale.