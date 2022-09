Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, l'estate meteorologica 2022 è stata tra le più calde di sempre. Il record il 22 luglio con 37,6 gradi

Con una media stagionale di 27,6 °C, l’estate 2022 è stata a Milano una delle più calde di sempre. Seconda solo a quella 2003 (28,2 °C), ha registrato ben 2.9 °C al di sopra della media climatica 1991-2020 e addirittura 4,4 °C al di sopra della media Clino (Climatological Normal) 1961-1990. A rendere noti i dati della stagione meteorologica conclusasi il 31 agosto è la Fondazione Omd-Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. La stazione meteorologica di Milano centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano) ha rilevato per quasi tutte le giornate della stagione temperature molto elevate e superiori alla norma, specie nei mesi di giugno e luglio. Quest’ultimo, in particolare, con una media di 28,9 °C, è stato il più caldo di sempre, insieme a quello del 2015. Luglio è tuttavia stato anche l’unico mese del 2022 a far registrare un cumulato di pioggia in linea con la media Clino, nonostante 19 giorni consecutivi senza precipitazioni.



Milano Caliente

In termini di temperature sono stati particolarmente significativi i contributi dei mesi di giugno e luglio, durante i quali si sono susseguite numerose ondate di calore, tra cui la più “importante” per persistenza e valori registrati è stata quella a cavallo tra la seconda e la terza decade di luglio.

Proprio in quel periodo è stata registrata la temperatura più alta della stagione: 37,6 °C il 22 luglio, anche se il valore di 37 °C è stato superato altre due volte, il 25 luglio e il 5 agosto. Sono state in tutto 13 le giornate con temperatura massima superiore ai 35 °C, di cui una già nel mese di giugno (35,1 °C il 16 giugno) e addirittura 77 le giornate con massima superiore ai 30 °C, contro un valore medio atteso di 49,7 giorni per tutta l’estate. Tra il 25 giugno e il 6 agosto la massima non è mai stata al di sotto dei 30 °C. Molto più alte della norma anche le temperature minime, che hanno fatto registrare una media di 23 °C, la più alta di sempre, superiore anche al 2003 (22.8 °C).



Le notti tropicali

Sono state in tutto 80 le “notti tropicali”, cioè con temperatura minima maggiore di 20 °C, rispetto a un valore Clino di 47,7 giorni. Tra l’11 giugno e l’11 agosto si contano 62 notti tropicali consecutive. La temperatura più bassa, 17,7 °C, è stata registrata il 9 giugno, mentre la minima più elevata, 27,9 °C, è stata rilevata sempre il 22 luglio; la minima è stata superiore ai 25 °C per ben 17 giorni. Considerando invece l’indice humidex (l’indice biometeorologico che stima il benessere dell’uomo in presenza di condizioni atmosferiche caratterizzate da alte temperature ed elevata umidità), nell’estate 2022 sono state registrate 22 ore con humidex maggiore o uguale a 40 °C, soglia considerata di pericolo per l’uomo. Si sono perlopiù concentrate tra il 23 e il 26 luglio (con un massimo di 42,4 °C il giorno 25).



Poca pioggia

Non va meglio sul fronte delle precipitazioni, che nei mesi di giugno e agosto sono state ben al di sotto della norma. Nonostante il mese di luglio sia stato più in linea con il corrispettivo valore Clino, occorre sottolineare che quasi la metà delle precipitazioni si sia concentrata in una singola giornata, il 29 (34,8 mm), e che tra il 6 e il 24 luglio vi siano stati ben 19 giorni consecutivi senza precipitazioni. I temporali, di solito grandi protagonisti della stagione estiva, in alcuni casi hanno solo lambito la città di Milano, non favorendo, quindi, un significativo calo delle temperature. Nel complesso, con un totale di 141,9 mm, l’estate 2022 è stata poco piovosa, così come le stagioni precedenti. Si conferma il forte deficit pluviometrico che sta caratterizzando l’anno in corso.