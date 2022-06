Appello della società civile agli eurodeputati: obiettivi più elevati di CO2 per le automobili sono fondamentali per l'indipendenza energetica e l’ambiente

Le auto elettriche sono fondamentali per ridurre significativamente e rapidamente il nostro consumo di petrolio. Lo dicono 51 Organizzazioni Non Governative di 12 paesi Ue alla vigilia del voto cruciale sull'innalzamento degli standard di emissione.



Un voto cruciale

Il voto sulle regole dell'UE per le auto pulite potrebbe aiutare a spianare la strada all’indipendenza energetica europea e a realizzare guadagni significativi per l'ambiente, i consumatori e la salute pubblica, affermano oggi 51 ONG in un appello pubblico agli eurodeputati. Fissare obiettivi di CO2 più elevati per le case automobilistiche in questo decennio accelererà la transizione dell'Europa alle auto elettriche, che, insieme a un minor numero di viaggi di auto private e un sistema di mobilità più efficiente e condiviso, sarà la chiave per la decarbonizzazione del settore dei trasporti su strada.



Il Parlamento europeo voterà il 7 giugno sulla legge sulla CO2 delle automobili. Agli eurodeputati verrà chiesto di aumentare gli standard per le case automobilistiche negli anni 2020 e 2030, che le ONG considerano cruciali per garantire che le case automobilistiche mantengano le loro promesse di veicoli elettrici e consentire ai paesi dell'UE di raggiungere gli obiettivi climatici nazionali.

Accelerare la produzione di massa di auto elettriche porterà anche i veicoli elettrici a diventare in media più economici da acquistare rispetto agli equivalenti a benzina entro la metà di questo decennio. Una proposta per porre fine alla vendita di auto e furgoni con motore a combustione nel 2035 consentirà a tutte le auto e ai furgoni sulla strada di essere emissioni zero entro il 2050, che secondo le associazioni è il minimo indispensabile affinché l'Europa diventi climaticamente neutrale entro quella data. Ma tutte le scappatoie che consentono alle auto di bruciare carburanti elettronici e rimanere in vendita comporterebbe una legge inapplicabile, che aumenterebbe i costi per i consumatori e le compagnie automobilistiche, distogliendo le limitate quantità di combustibili sintetici disponibili per trasporti più difficili da decarbonizzare, come aerei e navi. Le auto alimentate a combustibile sintetico, inoltre, emettono tanti ossidi di azoto dannosi (NOx) quanto i motori a combustibili fossili. Le autovetture e i furgoni sono la fonte del 15% di tutte le emissioni di CO2 in Europa e sono la principale causa di inquinamento tossico da biossido di azoto, che riduce l’aspettativa vita di oltre 40.000 europei ogni anno.



Le cinque richieste

Per avere una possibilità di combattere il cambiamento climatico e per ripulire l’aria dall'inquinamento atmosferico mentre si esaurisce la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili, le organizzazioni invitano i deputati a:

1. sostenere una data di eliminazione graduale a livello dell'UE per le vendite di nuove autovetture e furgoni con motore a combustione interna (compresi gli ibridi plug-in) il più vicino possibile al 2030 ma non oltre il 2035;

2. fissare obiettivi di riduzione di CO2 significativamente più elevati per le case automobilistiche sia nel 2025 che nel 2030, con un ulteriore obiettivo intermedio di almeno il 45% nel 2027;

3. rifiutare le false soluzioni "verdi" - come i combustibili elettronici - spinte dall’industria oil & gas, che consentirebbe alle case automobilistiche di acquistare crediti di carburante per rispettare i loro obiettivi di CO2;

4. smettere di concedere alle case automobilistiche il cosiddetto bonus ZLEV, che indebolisce notevolmente i loro obiettivi di riduzione di CO2 se vendono veicoli a emissioni zero e a basse emissioni, automobili che devono produrre comunque;

5. terminare l'abbonamento CO2 gratuito per le auto più pesanti rimuovendo il fattore di regolazione della massa, che è uno dei motivi principali dell'aumento delle vendite di SUV altamente inquinanti.