Il 26 marzo la camminatrice di 72 anni avvierà la sua marcia per la pace lunga 180 chilometri attraverso le Calabrie

Il cammino della pace attraversando 22 borghi, tre regioni, percorrendo 180 km a piedi, incontrando le comunità, raccontando la storia e le storie, portando il bello, narrando i piccoli borghi: il 26 marzo Vienna Cammarota – anni 72 – partirà da Serre davanti alla targa inaugurale borbonica della Strada Nova del 1779, e attraverserà borghi, strade, terre per parlare di pace ed arriverà a Castrovillari il 2 aprile.

Luca Esposito (architetto Archeoclub D’Italia) : “Vienna percorrerà l’antica Strada Regia delle Calabrie alla riscoperta dei piccoli borghi del Sud Italia, che ospitavano le antiche stazioni di posta. Paesi e territori poco conosciuti, che sorgono lungo una strada percorsa da uomini e da eserciti per secoli, che hanno visto guerre, emigrazione, isolamento, ma che non hanno mai perso le profonde e antichissime tradizioni di accoglienza. La Strada Regia delle Calabrie, l’abbiamo ritrovata e dopo un accurato studio siamo riusciti a mapparla e ad inserirla su Google Map. È strada di epoca settecentesca, sorge sui resti di un tracciato molto più antico, la Via Popilia, la consolare di epoca romana più lunga in territorio italiano. In questi giorni terribili di guerra e paure, Vienna percorrerà un tratto di questa strada per ricordare l’importanza della pace e della coesione dei popoli, riscoprendo le memorie degli eventi che l’hanno attraversata: memorie della Seconda guerra mondiale, quando le truppe tedesche in ritirata, inseguiti dagli alleati, distrussero paesi e ponti”.

Rosario Santanastasio (presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia) : “Vienna Cammarota rappresenta non solo la testimone delle bellezze italiane, ma è anche identitaria del senso della vita e cioè amare il prossimo nel segno della pace e della fratellanza”.

Vienna Cammarota (ambasciatrice Archeoclub D’Italia e Guida Ambientale Escursionistica) : “Il 26 marzo darò il via a piedi al cammino della pace. Camminerò contro le guerre. Partirò da Serre, in provincia di Salerno poi sarò a Pertosa, Auletta, Casalbuono, Nemoli, Castelluccio Inferiore, Campotenese, Morano Calabro, Castrovillari, ma attraverserò complessivamente ben 22 paesi”.



Il racconto dell’itinerario

“Il 26 Marzo farò a piedi il cammino della pace. Camminerò contro le guerre. Partirò da Serre, in provincia di Salerno, poi sarò a Pertosa, Auletta, Casalbuono, entrerò in Basilicata per visitare ed incontrare i cittadini di Nemoli, in provincia di Potenza, poi da lì raggiungerò Castelluccio Inferiore. Dopo Castelluccio entrerò a piedi in Calabria e sarò in provincia di Cosenza attraversando Campotenese, poi Morano Calabro ed arriverò al Castello Aragonese di Castrovillari il 2 Aprile. Attraverserò complessivamente ben 22 paesi. Un vero cammino della pace perché promuovendo i piccoli borghi, incontrerò i cittadini, le scuole, i sindaci, le comunità straniere nell’ottica di un messaggio chiaro basato sull’integrazione sociale e sull’accoglienza”.



Chi è Vienna Cammarota

Vienna Cammarota, cilentana di anni 72, è ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo e Guida Ambientale Escursionistica di Assoguide. Con lo zaino sulle spalle sarà una camminatrice per la pace spostandosi di borgo, in borgo, di strada in strada per ascoltare, per vedere, per continuare a comporre quel suo diario scritto che, nel tempo, l’ha portata ad attraversare la Boemia, la Baviera, l’Austria, l’Italia intera ma anche tante altre zone come l’Amazzonia, il Tibet, Israele, Palestina, Patagonia.