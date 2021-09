Piantati oltre 100 alberi dedicati ai Leoni d’oro alla carriera e ai film vincitori del “Green Drop Award”; presentato “Screen in green”, il contest di scrittura del Mite

Il film “Il Buco” di Michelangelo Frammartino, in concorso alla 78ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha vinto il “Green Drop Award” 2021 di Green Cross Italia. “Il buco” è ambientato durante il boom economico degli anni Sessanta e racconta il viaggio di un gruppo di giovani speleologi che esplorano la grotta più profonda d'Europa nel cuore del Parco del Pollino. È stato premiato con il Green Drop per “il rigore con cui descrive la grandiosa bellezza della natura - si legge nella motivazione della Giuria -, conducendo la rappresentazione su un piano quasi mistico, che riesce a coniugare il viaggio nelle viscere della Terra al percorso della vita; e per la capacità di rendere poeticamente il senso del tempo, conferendo significato allegorico all’esplorazione di un abisso nel Sud italiano e l’edificazione, nel Nord, del grattacielo simbolo di una nuova era”.



La premiazione

Il premio - la goccia di vetro di Murano realizzata dal maestro Simone Cenedese - è stato consegnato da Lino Banfi, all’Hotel Excelsior nella Sala della Fondazione dello Spettacolo, alle produttrici Piera Boccacciaro e Chiara Cerretini di Doppio Nodo Double Bind. Alla cerimonia di premiazione, condotta dal giornalista Marco Gisotti, sono intervenuti gli attori Ronn Moss e Mayra Pietracola, protagonisti con Lino Banfi del film “Viaggio a sorpresa” - in anteprima alla Mostra -, Bepi Vigna, presidente della Giuria del Green Drop Award, Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia, Nevina Satta, CEO della Sardegna Film Commission e General Secretary EUFCN, la pr del cinema italiano Paola Comin e lo scrittore americano di best seller green John Woods. “Ringraziamo per questo premio, siamo molto emozionati ed onorati. Per Doppio nodo double bind è molto importante la questione ambientale e cercare di fare un cinema che possa sensibilizzare sulle tematiche ambientali e di sostenibilità. Nella lavorazione de Il Buco ci siamo impegnati come produzione a rispettare il protocollo green ottenendo il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Pollino.” hanno dichiarato Piera Boccacciaro e Chiara Cerretini, produttrici del film, ritirando il premio.



Il bosco del cinema

Oltre cento giovani alberi sono stati sull’isola della Certosa, a Venezia, e saranno dedicati agli artisti Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema e ai film vincitori del “Green Drop Award”, il premio di Green Cross Italia alla migliore pellicola sul tema ambientale ogni anno in concorso alla Biennale. Il “Bosco del cinema” è un’iniziativa del ministero della Transizione ecologica in collaborazione con i Carabinieri del raggruppamento Biodiversità. Alla piantumazione, cerimonia alla quale hanno partecipato, oltre al Mite, ai Carabinieri Biodiversità e a Green Cross Italia, le Fondazioni Sardegna e Veneto Film Commission, l’Agenzia regionale per l’ambiente della Regione Veneto e la Città di Venezia. Madrina dell’iniziativa l’attrice Ottavia Piccolo.



Screen in green

Nei giorni della Mostra internazionale è stato presentato “Screen in green”, il contest di scrittura per il cinema e l’audiovisivo dedicato ai giovani talenti tra i 18 e i 30 anni che creino concept originali per cortometraggi, film e serie tv sui temi della transizione ecologica. L’iniziativa è promossa dal ministero della Transizione ecologica, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, il premio Solinas, Green Cross, Connect4Climate e World Bank Group. Il contest si svilupperà in due fasi. La prima riguarderà la selezione dei progetti: i cinque migliori per ogni categoria riceveranno un premio di 1.000 euro ciascuno per scrivere il soggetto. La seconda fase prevede che gli autori dei progetti migliori avranno la possibilità di presentarli a produttori e network. Tra questi saranno scelte tre opere alle quali sarà concesso un ulteriore finanziamento per lo sviluppo. Il bando sarà pubblicato il 22 settembre prossimo in occasione della trentaseiesima edizione del premio Solinas. La proclamazione finale dei vincitori avverrà entro fine anno.