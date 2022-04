Velocità del vento inferiori alla media in alcune zone dell'Europa hanno determinato una riduzione del potenziale stimato per la produzione di energia

Ciò che è stato rilevato da diverse analisi è stato confermato nelle settimane scorse da un rapporto di Copernicus, il sistema europeo di monitoraggio via satellite: con il cambiamento del clima, tende a indebolirsi una delle armi migliori che abbiamo, il vento, una delle forze di energia alla base della produzione rinnovabile.

Le velocità del vento annuali in alcune zone dell'Europa occidentale e centrale sono state tra le più basse almeno dal 1979; velocità del vento inferiori alla media in alcune zone dell'Europa occidentale e centrale hanno determinato una riduzione del potenziale stimato per la produzione di energia eolica. I paesi che hanno registrato velocità del vento inferiori alla media sono l'Irlanda, il Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Danimarca e la Germania. È quanto emerge dal report European State of the Climate 2021 (Esotc 2021) pubblicato da Copernicus Climate Change Service (C3S). AL contrario, per fortuna, alcune zone dell'Europa sud-orientale hanno registrato velocità del vento annuali più elevate della media.