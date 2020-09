In pericolo ci sono litorali famosi come quelli di San Teodoro in Sardegna e di Lignano Sabbiadoro in Friuli. A Rimini la spiaggia potrebbe arretrare di 40 metri

La campagna Stopglobalwarming.eu ha diffuso i dati di un’inchiesta dell'European Data Journalism Network sull’erosione possibile delle spiagge europee. Nello scenario peggiore, entro il 2100 l’Italia potrebbe perdere 1.030,5 km (29,73%) di spiagge. Nel mondo, lo scenario peggiore si verificherebbe in Australia (14.849 km), Canada (14.425 km2), Cile (6.659), Messico (5.488), Cina (5.440), Stati Uniti (5.530), Russia (4.762) e Argentina (3.739 km).



Stime pessimistiche

Tali modelli sono basati su uno scenario pessimistico e non tengono presente il grado di urbanizzazione della costa. Soffermandoci sul territorio italiano, sulle nostre coste l’erosione potrebbe rovinare le spiagge di 109 municipalità su 584 (11%). Nel restante 74% delle municipalità l’assottigliamento della fascia di sabbia andrà da pochi centimetri fino a un livello critico.



Peggio l’Adriatico

Nella zona di Rimini, le spiagge arretrerebbero mediamente di 40 metri, ma in alcuni punti potrebbero sparire del tutto. A livello regionale, le municipalità sul litorale adriatico dove le spiagge andranno quasi sicuramente perse sono 3 su 7 (43%) in Friuli-Venezia Giulia, 5 su 12 (42%) in Veneto, 7 su 13 (54%) in Emilia Romagna, 4 su 25 (16%) nelle Marche, 5 su 16 (31%) in Abruzzo, 2 su 4 (50%) in Molise, 6 su 67 (9%) in Puglia, le municipalità minacciate sul litorale ionico sono 3 su 8 (38%) in Basilicata insieme a una parte delle 12 su 114 (11%) della Calabria, mentre quelle sul litorale tirrenico sono, oltre a quelle calabre, 4 su 42 (10%) in Campania, 6 su 23 (26%) nel Lazio, 5 su 33 (15%) in Toscana e 3 su 47 (6%) in Liguria. In Sicilia e Sardegna, le municipalità con spiagge destinate a svanire nel nulla sono rispettivamente 20 su 111 (18%) e 24 su 62 (19%).



Un appello

Tassare le emissioni di CO2 per contrastare il riscaldamento globale è la proposta che dovrà essere discussa dalla Commissione Europea se sarà raggiunto 1 milione di firme di cittadini europei. Si chiama Stopglobalwarming.eu ed è promossa da Marco Cappato (leader dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore di EUMANS! Il movimento di cittadini europei attivo sulle principali tematiche legate alla sostenibilità), insieme a esperti come Alberto Majocchi (Professore Emerito di Scienza delle Finanze all'Università di Pavia) e Monica Frassoni (ex co-Presidente del Partito Verde Europeo). Per raggiungere il milione di firme c’è tempo fino al 20 gennaio 2021.



Per saperne di più: https://www.europeandatajournalism.eu/ita/Notizie/Data-news/L-erosione-delle-spiagge-mette-a-rischio-le-vacanze-al-mare-degli-europei