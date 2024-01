Il ministro Pichetto intende fornire un quadro di indirizzo per ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali

Tante idee e tanti programmi , tratti soprattutto dai piani europei, ma pochi dettagli operativi e finanziabili e una nuova, orribile sigla impronunciabile, Pnacc, cui ci vogliono abituare a fianco di Pniec, Pitesai, Pnrr e così via. È il nuovo Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici approvato con decreto 434 del 21 dicembre 2023 dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto.

"Un passo importante per la pianificazione e l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nel nostro Paese", afferma il ministero.

L’obiettivo principale del Pnacc è "fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche".

La nota del ministero dice che “l'approvazione del Pnacc segna l'avvio della seconda fase gestita dalla struttura di governance, con l'obiettivo di garantire l'immediata operatività del Piano. La struttura del Pnacc è suddivisa in diverse sezioni fondamentali, tra cui il quadro giuridico di riferimento, il quadro climatico nazionale, gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e le vulnerabilità settoriali. Si tratta di una cornice completa che comprende le misure e le azioni necessarie per finanziare l'adattamento ai cambiamenti climatici, oltre alla governance dell'adattamento”.

Il piano è affiancato da quattro documenti di riferimento che ne approfondiscono aspetti specifici. Questi includono due documenti per la definizione di strategie e piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento analitico che riassume il quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e un documento focalizzato sulle azioni di adattamento.

