A livello globale sono stati però registrati 0,2°C sopra la media

Ecco le principali osservazioni rilevate in aprile dai satelliti climatici della rete europea Copernicus. La temperatura globale di aprile 2021 è stata di 0,2 °C superiore alla media del periodo 1991-2020: a livello globale, aprile 2021 è stato più caldo di qualsiasi mese di aprile precedente al 2010, ma più freddo rispetto al mese di aprile nel 2010 e ai mesi di aprile nel periodo dal 2016 al 2020. In tutta Europa, aprile 2021 è stato il mese più freddo se comparato allo stesso periodo di ogni anno dal 2003; sono state invece registrate temperature molto più alte della media in diverse regioni del Nord-Est del Canada, del Nord-Ovest della Russia e del Medio Oriente.

I valori dei dati citati provengono dal set di dati ERA5 di ECMWF Copernicus Climate Change Service. Le temperature medie in superficie in Europa riguardano la terraferma con i seguenti limiti di longitudine/latitudine: 25W-40E, 34N-72N. Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per conto dell'Unione europea, pubblica regolarmente ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche.



