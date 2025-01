Secondo Eurostat, nel 2023 le emissioni di gas a effetto serra dell'Ue sono state pari a 3,4 miliardi di tonnellate di CO2. Le famiglie a -32% in dieci anni. I più virtuosi sono Estonia (-61%), Irlanda (-50%) e Slovenia (-41%); i peggiori Austria (-17%), Lituania (-17%) e Lussemburgo (-19%). Primato di consumi di carbone in Cina, +1,5%

Mentre in Cina è cifra record storico di consumi di carbone, +1,5%, mai così tanto come nel 2024, come riferisce l’agenzia di notizie economiche Bloomberg, ed è record mondiale come rilevato dall’Aie (si legga l’articolo di e-gazette), secondo l’Eurostat tra il 2013 e il 2023 i produttori europei di quasi tutte le attività economiche hanno ridotto le loro emissioni di gas a effetto serra. Nella Ue l'approvvigionamento di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata ha raggiunto il più forte tasso di riduzione e il più grande calo complessivo, con una flessione del 43% (448 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti). Durante questo periodo, anche altri tre segmenti di attività economiche hanno registrato riduzioni a due cifre: attività estrattive (-25%, 18 milioni di tonnellate di CO2 equivalente), servizi (-20%, 54 milioni di tonnellate di CO2 equivalente) e industria manifatturiera (-17%, 142 milioni di tonnellate di CO2 equivalente).

L'unica attività economica con maggiori emissioni è stata il trasporto e lo stoccaggio, con un aumento del 14% nel 2023 rispetto al 2013.

Allo stesso tempo, si è registrato un calo del 14% delle emissioni di gas a effetto serra delle famiglie (110 milioni di tonnellate di CO2 equivalente).



Meno 32%

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra misura la quantità di emissioni (misurate in CO2 equivalente) per unità di valore aggiunto lordo (misurata in euro) in una determinata economia. Una diminuzione dell'intensità delle emissioni significa meno emissioni per la stessa quantità di valore aggiunto economico.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE è diminuita del 32 % dal 2013 al 2023. Ciò significa che l'economia dell'Ue ha contemporaneamente aumentato il suo valore aggiunto (+19%) e ridotto le sue emissioni di gas a effetto serra.



Estonia prima, Lussemburgo ultimo

Le maggiori riduzioni dell'intensità delle emissioni sono state registrate in Estonia (-61%), Irlanda (-50%) e Slovenia (-41%). Per contro, l'Austria (-17%), la Lituania (-17%) e il Lussemburgo (-19%) hanno ridotto moderatamente l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.



Per saperne di più https://ec.europa.eu/eurostat/web/pr...