Dalla fine della “piccola età glaciale” del 1850 i ghiacciai lombardi hanno perso il 54% della superficie originaria

“Anche i tre ghiacciai più grandi della Lombardia, cioè l'Adamello, il Fellaria-Palù e il Forni, andranno a scomparire entro fine secolo, se non vengono ridotte le emissioni e continua l'aumento incontrollato delle temperature". Lo ha affermato Riccardo Scotti, consigliere del Servizio glaciologico lombardo, in audizione alla commissione Territorio del Senato sullo scioglimento dei ghiacciai alpini. Questo è lo scenario peggiore dei moltissimi scenari contenuti nel recente rapporto dell’Ipcc sul cambiamento del clima. "Se saremo in grado di stabilizzare le temperature entro i 2 gradi, seguendo le indicazioni dell'Accordo di Parigi, i ghiacciai maggiori potrebbero trarne un beneficio e conservarsi sul lungo periodo anche entro la fine del secolo", ha continuato Scotti.

Il riscaldamento sarebbe un effetto dell'eccessivo uso di combustibili fossili e dell'aumento delle temperature, "che sulle Alpi è stato di circa 2 gradi rispetto all'era preindustriale, ovvero il doppio rispetto alla media dell'intero pianeta", ha affermato Scotti. A risentirne sono stati soprattutto i ghiacciai: "dalla fine della piccola età glaciale del 1850 i ghiacciai lombardi hanno perso il 54% della superficie originaria, una variazione in media con i ghiacciai di altri territori alpini", ha continuato il glaciologo. Ad esempio, la lingua glaciale del Fellaria, dal giugno 2019 all'ottobre 2021, ha perso 18 metri.