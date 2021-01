È il calo annuale maggiore dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Come noto, il blocco dell’economia è stato provocato dalle misure contro l’epidemia

Le emissioni di gas serra negli Stati Uniti nel 2020 sono calate del 10,3%. Secondo le stime di Rhodium Group si tratta del calo annuale maggiore nell'era post Seconda Guerra Mondiale. La contrazione però è costata molto economicamente. Il calo è infatti legato alla paralisi economica indotta dalle misure contro l’epidemia. Durante la crisi finanziaria del 2009, le emissioni calarono del 6,3%.



La lotta contro il virus

L’epidemia di covid e soprattutto le misure di contenimento introdotte per cercare di limitare il contagio hanno provocato un crollo delle emissioni di gas serra negli Stati Uniti di oltre il 10% nel 2020 ai livelli più bassi da 30 anni. È quanto riporta il New York Times, citando stime pubblicate dalla società di ricerche Rhodium Group, che sottolinea come il risultato sia stato ottenuto come conseguenza di circostanze eccezionali e il paese debba ancora affrontare sfide enormi per riportare sotto controllo il suo problema di inquinamento.



L’effetto degli incendi

Con l'impatto della pandemia le emissioni industriali sono calate del 21,5% rispetto ai valori del 2005 ma questo risultato è stato sfortunatamente compensato dall'aumento delle emissioni di CO2 come conseguenza dei gravissimi incendi che lo scorso anno hanno bruciato milioni di acri di foreste e praterie nel West del paese, reimmettendo nell'atmosfera il carbonio che era stato catturato dagli alberi.

Secondo alcune stime preliminari, questi incendi potrebbero aver compensato circa il 3% della riduzione di gas ottenuta lo scorso anno sul fronte industriale dei consumi.



Le scelte dell’energia

Le emissioni dell'industria pesante sono calate nell'anno del 7% mentre nel settore delle utilities il calo è stato del 10,3% grazie a un netto calo del consumo di carbone. A fronte del calo della domanda, le compagnie elettriche hanno infatti ridotto l'utilizzo delle loro centrali a carbone che sono divenute lo strumento più costoso di generazione dell'energia, mentre è aumentato il ricorso alle rinnovabili e il consumo di gas naturale. Secondo lo studio, lo scorso anno gli Stati Uniti hanno prodotto per la prima volta nella storia una quantità di energia con fonti rinnovabili pari a quella prodotto dalle centrali a carbone.



Un crollo nei trasporti

"La riduzione più significativa l'anno scorso è stata registrata nel settore dei trasporti, che dipende ancora in misure preponderante dal consumo di carburanti fossili - ha detto al quotidiano statunitense Kate Larsen del Rhodium Group - ma con l'arrivo dei vaccini, e a seconda di quanto tempo occorrerà perché la gente si senta sicura a tornare a viaggiare in auto o in aereo, ci aspettiamo un rimbalzo delle emissioni a meno che non intervengano significative variazioni delle regole vigenti in materia di inquinamento".



Obiettivi climatici

Nel complesso, il calo delle emissioni è stato il maggiore declino in un solo anno almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, con il risultato che gli Stati Uniti si ritrovano a fine 2020 molto vicini a uno dei maggiori obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015, accordo siglato da oltre 200 paesi e che proprio gli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump hanno deciso di disattendere.



Il piano di Biden

Speranze suscita la nuova amministrazione del presidente Joe Biden che ha già nominato una figura da 90, il senatore ed ex candidato presidenziale John Kerry, come inviato speciale per l'ambiente, e ha messo il tema fra le priorità del suo mandato. Secondo lo studio, nel 2020 il settore dei trasporti ha registrato un calo del 14,7% delle emissioni a riflettere il calo del 15% dei chilometri percorsi dagli americani e il crollo di oltre un terzo della domanda di carburante per aerei.