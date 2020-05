Sulle decontaminazioni accordo tra i commissari straordinari di Bagnoli e Taranto. Per la prima volta in Italia un’alleanza per innovare nel settore della rigenerazione e riqualificazione ambientale

Nasce “l’alleanza Bagnoli - Taranto” in tema di risanamenti. A stipularla il commissario straordinario per gli interventi urgenti di disinquinamento, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli, e il commissario straordinario per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio, Francesco Floro Flores. Nel frattempo si è insediato al ministero dell’Ambiente il nuovo commissario straordinario per la depurazione, Maurizio Giugni, affiancato dai subcommissari Stefano Vaccari e Riccardo Costanza. Giugni sostituisce nell’incarico Enrico Rolle.



Il commissario alla depurazione

L’insediamento è avvenuto presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del sottosegretario Roberto Morassut, della direttrice generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua Maddalena Mattei Gentili e del capo della segreteria tecnica Tullio Berlenghi. Il commissario, la cui nomina ha una durata di tre anni, dovrà accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione.



I commenti di Costa e Morassut

“Nel ringraziare il professor Enrico Rolle per il lavoro fin qui svolto, voglio portare il mio benvenuto ai nuovi componenti la struttura commissariale – ha detto il ministro Costa – . Oggi è un giorno importante per la tutela delle acque del nostro Paese”.

“Uscire velocemente dalle infrazioni europee in campo ambientale è un obiettivo fondamentale del Governo e di questo Ministero”, sono le parole del sottosegretario Morassut.



Chi sono i prescelti

Giugni è direttore del dipartimento di ingegneria civile, edile, ambientale e ordinario di infrastrutture idrauliche all’Università Federico II di Napoli. Vaccari, già parlamentare, sindaco e amministratore locale e dirigente dell’Ato provinciale e regionale, è esperto di amministrazione pubblica e di materie inerenti agli enti territoriali. Costanza è esperto in materie tecniche coerenti con gli interventi di realizzazione delle infrastrutture idriche.



L’accordo fra Bagnoli e Taranto

Per la prima volta in Italia due commissari straordinari per il disinquinamento avviano una collaborazione istituzionale per ottimizzare i percorsi tecnico-amministrativi, operativi e gestionali in corso a Taranto e a Bagnoli-Coroglio, entrambi Siti di Interesse Nazionale (SIN) e aree di crisi ambientale per il livello di inquinamento dell’area e l’elevata compromissione delle matrici ambientali che determinano un elevato pericolo per la salute della collettività. A Taranto il commissario straordinario, Vera Corbelli ha predisposto e realizzato un percorso strategico, ampio ed organico sul territorio dell’intera area di crisi ambientale tarantina che, tenendo conto delle caratteristiche e della complessità del sistema fisico di riferimento, delle pressioni esistenti e dei relativi impatti, affronta la problematica ambientale con un approccio innovativo marcatamente interdisciplinare e multiscalare. A Bagnoli il commissario straordinario di governo, Francesco Floro Flores, sta portando avanti, contestualmente, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana, attraverso azioni legate alla bonifica, alla infrastrutturazione, alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali, sociali e culturali del territorio. Gli obiettivi specifici sono stati individuati e gli interventi prioritari sono stati avviati.