Per contestare il cambiamento del clima quattro aderenti al movimento hanno interrotto il traffico per mezz’ora, suscitando malumori nei cittadini

Personale della Digos e delle volanti è intervenuto la settimana scorsa nel lungo viale Venezia a Padova per un’iniziativa di protesta attiva del movimento Extinction Rebellion, protesta non preavvisata secondo lo stile dell’organizzazione. Quattro persone hanno srotolato due striscioni, bloccando completamente il traffico in entrambe le direzioni di marcia per più di mezz’ora, e suscitando le proteste di molte persone che hanno chiamato la polizia.

L’iniziativa aderiva alla campagna nazionale Ultima Generazione che protesta contro il cambiamento climatico e chiede lo stop dell’utilizzo di benzina, gasolio e altri combustibili fossili. Alla richiesta di liberare la strada, i manifestanti si sono opposti con resistenza passiva: sono stati accompagnati in questura e denunciati per blocco stradale, interruzione di pubblico servizio e manifestazione non preavvisata.