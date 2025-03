Presentato alla camera il dipartimento ambiente della Lega. Tutti a favore dell’energia atomica; Pepe annuncia che è allo studio un forum per il nucleare “sostenibile”. La viceministra Vannia Gava: “Solo il nucleare dà sicurezza energetica al nostro Paese”.

Si è svolto a Palazzo Montecitorio “L’ambientalismo realista”, presentazione del dipartimento ambiente della Lega. Il professor Vincenzo Pepe (nella foto), giurista, docente universitario e filosofo salernitano, è il responsabile del dipartimento scelto da Matteo Salvini; con Pepe erano presenti Armando Siri (senatore, coordinatore dei dipartimenti della Lega), Gianpiero Zinzi (deputato, commissione Ambiente della Camera), Manfredi Potenti (senatore, commissione Ambiente del Senato) e la viceministra all’Ambiente, Vannia Gava.

“Avvieremo una grande campagna di sensibilizzazione realista, un ambientalismo che non sia ideologico e fondamentalista ma sappia coniugare lo sviluppo con la sostenibilità”, ha annunciato Vincenzo Pepe.

I principi guida illustrati da Pepe nel presentare il dipartimento ambiente della Lega sono: critica all’ambientalismo ideologico, approccio scientifico, decisioni basate su dati, superamento della contrapposizione uomo-natura, tecnologia come alleata, pragmatismo. “Faremo una grande campagna sul nucleare ecologico, sull’educazione ambientale, affinché diventi disciplina obbligatoria nelle scuole e per il sì al Ponte sullo Stretto, nei gazebo e sui territori”.

Pepe ha anche parlato di FareAmbiente, definita l'unica associazione ambientale di destra in Italia, nonostante il fatto che lo stesso Vincenzo Pepe sostenga che l'ambientalismo “non è affare né di destra né di sinistra”. Fare Ambiente è piuttosto “una realtà illuminata che al negazionismo e all'oltranzismo delle associazioni di sinistra, portatrici d'istanze ideologizzate e demagogiche, risponde con il buonsenso dello sviluppo sostenibile”.



Tutti nucleari

“Il nucleare – ha detto Giampiero Zinzi – è fondamentale per raggiungere l’indipendenza energetica. Fino a qualche anno fa ci davano per pazzi, invece il nucleare sta per diventare realtà e la delega che arriverà in Parlamento sarà fondamentale per scrivere le regole che vadano di pari passo con la velocità della tecnologia”.

“Solo il nucleare – ha sottolineato Vannia Gava – dà sicurezza energetica al nostro Paese. Per noi la tutela dell’ambiente e la tutela dell’economia possono e devono convivere utilizzando la tecnologia e l’innovazione trovate negli ultimi anni”.

“Ringrazio il dipartimento ambiente della Lega che assieme alla viceministra Gava – ha affermato Armando Siri – si è speso per l’ottenimento di questo provvedimento di 3 miliardi in aiuto delle famiglie e delle imprese italiane che debbono fronteggiare l’aumento sconsiderato del costo delle bollette energetiche frutto della speculazione in borsa ad Amsterdam. L’Europa su questo punto è assente, ma del resto non è un problema comune visto che le famiglie e le imprese francesi, che possono contare sull’energia nucleare, non soffrono le stesse difficoltà. Siamo al lavoro, perché la tecnologia ce lo consente, affinché anche l’Italia possa iniziare la sua emancipazione energetica. Grazie al professor Pepe che con entusiasmo porta avanti le nostre sfide ambientali come Lega e grazie al Vice ministro per il prezioso lavoro al Governo”.

“Il rinnovabile da solo non ci darà mai autonomia, non ci farà raggiungere gli obiettivi del 2050 della decarbonizzazione” ha detto in conclusione Pepe. “Per questo motivo fonderemo un forum pro nucleare per il nucleare sostenibile, unendoci all’associazione internazionale Ambientalisti per il nucleare e coinvolgendo società civile e imprese, per favorire la ricerca verso il nucleare ecologico”.