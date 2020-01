Saranno discussi in Commissione una serie di provvedimenti integrativi e correttivi al dlgs 152 del 2006, relativi alla limitazione delle emissioni di inquinanti originati da impianti di combustione

Arrivano nuove specifiche in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti. Il Governo ha presentato a fine dicembre uno schema di decreto correttivo in Parlamento al Codice Ambientale ed ora le commissioni Ambiente di Camera e Senato avranno tempo fino al 27 gennaio prossimo per esprimersi sull'atto.

Nel provvedimento – apprendiamo da Public Policy – sono contenute una serie di linee integrative e correttive al Dlgs 152 del 2006, previste in uno schema provvedimento di attuazione della direttiva europea 2193 del 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi e per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Tra le norme anche la depenalizzazione di alcuni illeciti formali, fino all'introduzione dell'obbligo di sostituzione delle sostanze più pericolose per la salute, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. Come spiegato nella relazione illustrativa, l'obiettivo dell'intervento è quello di "correggere refusi" e "superare alcune criticità operative segnalate nel primo anno di applicazione del dlgs 183 del 2017 dai soggetti pubblici e privati interessati", in modo da "razionalizzare le procedure autorizzative e aumentare le garanzie di certezza normativa in materia di autorizzazioni, controllo e obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti".