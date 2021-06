Sale dal 40 al 55% il taglio alla CO2 per il 2030, che diventa un obbligo con la legge sul clima appena approvata dall’Europarlamento

L’Europarlamento ha approvato in via definitiva la legge sul clima, concordata informalmente con gli Stati membri in aprile. I voti favorevoli sono stati 442, i contrari 203, le astensioni 51. I commenti sono, come ovvio, contrapposti.Il taglio delle emissioni deve essere del 55% entro il 2030 e totale al 2050; successivamente la Ue punterà a emissioni negative, grazie alla cattura e al sequestro della CO2. Una proposta della Commissione per regolare le emissioni e le rimozioni di gas serra dall’uso del suolo (dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura) aumenterà gli assorbimenti di carbonio. La presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen ha dato l’annuncio insieme con Greta Thunberg. Entro il 30 settembre 2023, e poi ogni cinque anni, la Commissione valuterà i progressi collettivi fatti da tutti i paesi dell’UE verso l’obiettivo. Sarà istituito inoltre un Comitato consultivo scientifico europeo sul cambiamento climatico, per valutare se la politica europea è coerente con questi obiettivi. Il taglio delle emissioni di gas ad effetto serra è valutato in relazione ai livelli del 1990 e mira a centrare l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sul clima per contenere il surriscaldamento globale a fine secolo “ben sotto i 2 gradi centigradi”. La relatrice del Parlamento europeo Jytte Guteland ha detto: “L’UE deve ora ridurre le emissioni nel prossimo decennio più di quanto abbia fatto nei tre decenni precedenti messi insieme. Abbiamo obiettivi nuovi e più ambiziosi che possono ispirare altri paesi a fare un passo in avanti”.



Il commento di Alessia Rotta

"È stato fatto un passo estremamente significativo per la tutela comune e internazionale dell'ambiente. Il Parlamento europeo ha approvato la prima legge sul cambiamento climatico. Una votazione importante, a cui saremo perfettamente allineati come Paese grazie al programma di transizione energetica inserito nel nostro Pnrr. Neutralità climatica entro il 2050 e riduzioni delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 saranno i due grandi traguardi da raggiungere nei prossimi anni. Si tratta di parti essenziale del Green Deal europeo. Una legislazione destinata a diventare storica. È chiaro che, dopo questa approvazione politica, occorreranno anche strategie concrete di attuazione. La prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sarà l'occasione proprio per concordare politiche comuni a livello globale. Un percorso comune per affrontare la minaccia globale del cambiamento climatico". Così Alessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente della Camera.



Perplessa Sardone della Lega: approccio ideologico, colpisce imprese e cittadini

“Siamo tutti a favore di un impegno per la tutela dell’ambiente, ma la legge sul clima Ue è uno spot finto ambientalista che rischia di penalizzare l’Europa, un ecologismo di facciata che si basa su tasse verdi ed etiche, che porterà alla deindustrializzazione e alla scomparsa di filiere produttive a favore di quelle extraeuropee, a danni sociali per i lavoratori e maggiori costi per i consumatori. Diciamo no a una propaganda che porta avanti un modello in cui l’uomo è una minaccia per l’ambiente, non una risorsa per proteggerlo e a una decrescita che prevede tasse su plastica, zuccheri, combustibili colpendo i cittadini su cui ricadranno i costi. Queste politiche hanno portato l’Europa a essere sempre più debole rispetto ai paesi extraeuropei, senza risultati apprezzabili in termini di emissioni. Più tasse e più regole limitanti significa meno lavoro, più disoccupazione e più povertà. Ai Paesi Ue si richiedono standard sempre più ambiziosi, poi Bruxelles fa accordi commerciali con Paesi asiatici che non hanno e non rispettano gli stessi standard. Il modello a ‘emissioni zero’ è una pericolosa utopia, se l’obiettivo Ue è la fine di interi settori produttivi europei sacrificati per pannelli fotovoltaici, monopattini e batterie Made in China, noi non ci stiamo. Non è questo il modo per tutelare l’ambiente: bisogna farlo a livello globale, ragionare sulla tutela dei territori, senza ideologia, con un confronto scientifico onesto e lontano dal tribunale del popolo creato dagli ecologisti da salotto”. Così Silvia Sardone, europarlamentare Lega, coordinatrice in commissione Ambiente, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.