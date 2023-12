Gli importi più consistenti dovrebbero riguardare Saluggia (Vercelli) e la Provincia di Vercelli, Latina, Trino Vercellese, Caorso, Rotondella, Sessa Aurunca, Roma, Ispra e Bosco Marengo

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), nella riunione del 30 novembre ha approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2022, per un importo complessivo di circa 14,5 milioni di euro, a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Tale importo spetta nella misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai Comuni limitrofi.

In attesa che il testo integrale della delibera venga pubblicato, e-gazette ha appreso alcune cifre approssimative che spettano ad alcuni di questi enti locali,

Gli importi più consistenti dovrebbero riguardare il Comune di Saluggia (Vercelli) per un paio di milioni, la Provincia di Vercelli per circa 1,4 milioni, il Comune di Latina per oltre 800mila euro, il Comune di Trino Vercellese per quasi 800mila, i comuni di Caorso, Rotondella e di Sessa Aurunca per oltre 700mila ciascuno, Roma per oltre 500mila, Ispra per oltre 400mila e Bosco Marengo per oltre 100mila.



Il commento di Vannia Gava

Dice la viceministra all’Ambiente Vannia Gava: “Le finalità sono riservate a tutelare le risorse idriche, a bonificare le aree inquinate, a favorire la difesa e l’assetto del territorio fino a garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette, come quelle costiere e marittime, fino alla salvaguardia delle biodiversità. La misura si inserisce in un ulteriore quadro di interventi volti a favorire lo sviluppo sostenibile dei territori in un’ottica di sostegno, di tutela e di sicurezza”.