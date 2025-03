Il tempo stringe. Resta aperto fino a martedì 18 marzo il questionario online per raccogliere contributi su misure e investimenti nazionali per la transizione energetica: è la consultazione pubblica sul piano sociale per il clima (psc). Il link alle domande su povertà, trasporti, piccole imprese.

Via libera alla consultazione pubblica attraverso la quale il ministero dell’Ambiente vuole sapere il tuo parere sul piano sociale per il clima (psc). È stato aperto il questionario online per raccogliere contributi su misure e investimenti nazionali per la transizione energetica. Ascoltati i commenti degli italiani, il documento definitivo sarà inviato alla Commissione europea entro il 30 giugno 2025.

Questo processo di partecipazione pubblica rappresenta il primo passo di un percorso di informazione e confronto che vedrà coinvolti cittadini, industrie, operatori del settore, regioni e comuni e che proseguirà fino a maggio 2025, includendo strumenti di consultazione diretta.



Che cos’è

Il ministero dell’Ambiente ha avviato la consultazione pubblica per predisporre il piano sociale per il clima (psc), in conformità con il regolamento Ue 2023/955 del 10 maggio 2023. Il psc serve a delineare le misure e gli investimenti necessari per mitigare gli impatti economici derivanti dall’adozione del nuovo schema Ets2 sui soggetti vulnerabili, con particolare attenzione a famiglie e micro-imprese.

Per questo scopo, è disponibile online un questionario consultivo, che rimarrà accessibile fino al 18 marzo.

La consultazione è aperta a cittadini, istituzioni pubbliche e private, associazioni e stakeholder, e rappresenta un’opportunità per contribuire attivamente alla definizione delle politiche nazionali in materia di giustizia climatica e inclusione sociale.

Il questionario prevede 17 quesiti suddivisi nei principali ambiti di intervento del Psc, tra cui:

Povertà energetica

Sostegno alle famiglie vulnerabili

Sostegno alle microimprese vulnerabili

Trasporti sostenibiliGli esiti della consultazione saranno valutati e integrati nella versione definitiva del psc, che sarà trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno.



Per partecipare alla consultazione e compilare il questionario, si invita a visitare il seguente link di accesso https://gse.it/psc